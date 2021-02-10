墾丁火警只顧救火不救人？ 消防局：溝通上的誤會

屏東墾丁大街一家電動機車出租店昨天發生火警並波及一旁服飾店和民宿，消防隊半小時後撲滅火勢，從服飾店逃出的張姓男子事後在地方社群網站發文，抨擊消防隊只顧打火，從起火到家人打來要他逃生這段時間，都沒有人確認有沒有人在現場，他弟弟也指消防隊「草菅人命」；縣消防局第4大隊強調「救人永遠第一」，家屬誤會了。

張姓男子在火警發生時，人在服飾店內，接獲家人電話後由員警協助自後門逃出，輕微嗆傷無大礙，他事後在地方社群網站發文說，知道消防員辛苦，但面對這樣的現場，是不是該先聯絡屋主確認是否現場有沒有人？

消防人員面對火災處理流程是不是存在嚴重的問題，他逃生這段時間，都沒有人確認有沒有人在現場，完全沒人關心現場有沒有人；他的命是家人跟那2名警察和自己救的。

張姓男子的弟弟說，哥哥當時受困２樓，爸爸在1樓拜求現場消防隊幫忙救人，殊不知現場隊員竟無一人關心幫忙，幸有墾丁派出所現任所長以及前副所長官協助，從店後門順利接出哥哥逃離火場；發生火警誰也不願意，但火警現場有人受困，試問消防人員當下為何對他爸爸的請求幫忙選擇無視？國家每年那麼多的納稅錢培育出來的消防隊員，培育出來的救火知識，難道沒有救人SOP。