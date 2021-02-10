快訊

68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁火警只顧救火不救人？ 消防局：溝通上的誤會

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東墾丁大街一家電動機車出租店昨天發生火警並波及一旁服飾店和民宿，消防隊半小時後撲滅火勢，從服飾店逃出的張姓男子事後在地方社群網站發文，抨擊消防隊只顧打火，從起火到家人打來要他逃生這段時間，都沒有人確認有沒有人在現場，他弟弟也指消防隊「草菅人命」；縣消防局第4大隊強調「救人永遠第一」，家屬誤會了。

張姓男子在火警發生時，人在服飾店內，接獲家人電話後由員警協助自後門逃出，輕微嗆傷無大礙，他事後在地方社群網站發文說，知道消防員辛苦，但面對這樣的現場，是不是該先聯絡屋主確認是否現場有沒有人？

消防人員面對火災處理流程是不是存在嚴重的問題，他逃生這段時間，都沒有人確認有沒有人在現場，完全沒人關心現場有沒有人；他的命是家人跟那2名警察和自己救的。

張姓男子的弟弟說，哥哥當時受困２樓，爸爸在1樓拜求現場消防隊幫忙救人，殊不知現場隊員竟無一人關心幫忙，幸有墾丁派出所現任所長以及前副所長官協助，從店後門順利接出哥哥逃離火場；發生火警誰也不願意，但火警現場有人受困，試問消防人員當下為何對他爸爸的請求幫忙選擇無視？國家每年那麼多的納稅錢培育出來的消防隊員，培育出來的救火知識，難道沒有救人SOP。

對此，縣消防局第4大隊說明，從接獲報案起即開始確認屋內有沒有人，救人第一，消防隊員打火同時也詢問屋內有沒有人，張姓男子的父親告訴在場義消，他的大兒子還在屋內，隊員接獲義消轉報，準備進入火場救人，此時張姓男子已從後門逃出，不願由救護車送至醫院，當時現場狀況混亂，可能是溝通上的誤會，消防局會連絡家屬說明處理過程。

屏東墾丁大街一家電動機車出租店昨天發生火警並波及一旁服飾店和民宿，消防隊半小時後撲滅火勢。記者潘欣中／翻攝
屏東墾丁大街一家電動機車出租店昨天發生火警並波及一旁服飾店和民宿，消防隊半小時後撲滅火勢。記者潘欣中／翻攝
屏東墾丁大街一家電動機車出租店昨天發生火警並波及一旁服飾店，從服飾店逃出的張姓男子質疑消防隊只顧打火不救人。記者潘欣中／翻攝
屏東墾丁大街一家電動機車出租店昨天發生火警並波及一旁服飾店，從服飾店逃出的張姓男子質疑消防隊只顧打火不救人。記者潘欣中／翻攝

墾丁 警察

延伸閱讀

墾丁大街驚傳火警 大火波及3間店家燃燒面積約60多坪

影／通霄雕刻工廠大火 灌救水帶接了2公里

剛被震醒又聞爆炸聲 北市大樓火警住戶：心臟快跳出來

台中南區民宅暗夜火警 一家四口倉皇逃生嗆傷送醫

相關新聞

龍王鯛可能遭魚槍獵殺！腹部魚鰭、尾部疑有穿孔

台東蘭嶼「龍王鯛」疑遭獵捕，海巡單位持續調查中，不過，有射魚行家看照片後，發現龍王鯛身上疑有兩個穿孔，可能是被魚槍刺穿，...

蘭嶼「龍王鯛」被捕！海巡暫查無魚體 鄉民：恐已吃下肚

台東蘭嶼有民眾疑似獵捕瀕危保育物種「龍王鯛」，並po照片炫耀引來一片撻伐。縣府農業處昨通知海巡協助調查。海巡表示，尚無查...

A092無名女正名2年無力遷葬 警及好心人助殮葬年前回家

「在外飄零6年的小妹今年過年終於回家跟爸爸安奉在一起了，謝謝您的幫忙！」基隆市殯葬所「A092無名女」埋葬無主墓區6年，...

台新簡訊詐騙超逼真 她一晚被騙40萬發警示文：別上當

新北市一名陳姓女子在臉書上分享近千字的詐騙警示文，表示近日她收到不明來源的詐騙簡訊，簡訊上提醒她「網路銀行版本更新」，網...

龍王鯛再傳悲劇…蘭嶼民眾捕獲拍照 稱釣上岸已死亡

保育類龍王鯛再傳悲劇，有蘭嶼部落的Line群組有人貼出和超過1米長的龍王鯛合照。海巡署表示，已傳喚李姓、謝姓鄉民到案說明...

山谷頻傳呼救聲 員警溯溪找到酒醉失足男子

苗栗縣南庄鄉40歲高姓男子昨晚酒後步行返家時，因不勝酒力跌落山谷邊坡的草叢裡，不斷大聲呼救，民眾聽見山谷間傳來呼叫聲，報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。