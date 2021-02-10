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68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

友人感情糾紛遭設局挨揍？男凌晨砸對方轎車洩憤被逮

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

22歲蔡姓工人今晨4點多，疑為友人感情糾紛出氣，持球棒在北區大豐公園停車場涉嫌砸毀白色轎車大燈後，路過機車騎士報警處理，線上巡邏員警獲報趕到現場，逮捕蔡嫌查扣球棒和開山刀，警詢後依毀損罪嫌法辦，並依違反社會秩序維護法罪嫌法辦。

據了解，蔡在太陽能工廠工作，今天清晨4點多駕車前住大豐公園停車場後，鎖定停在停車場內白色轎車，涉嫌持棒球棒砸毀轎車大燈，恰巧熱心機車騎士經過報警，線上巡邏派出所員警趞到停車場，蔡正發動車子要離去，遭員警及時攔下盤查。

蔡供稱，他的男性友人懷疑前妻另結新歡，去年底曾約對方到善化一處產業道路談判，遭對方教唆多人打傷，他認為是友人前妻設局，一氣之下才毀損她的轎車，為友人出氣，他並不後悔。

員警並在蔡車上查扣一根棒球棒和一把開封過西瓜刀，毀損部分女方堅持提告，警方受理後依毀損罪嫌法辦。另查扣開山刀部分依違反社會秩序維護法罪嫌，函送台南地檢署調查。

蔡姓男子涉嫌毀損轎車，警方查扣棒球棒和西瓜刀法辦。圖／讀者提供
蔡姓男子涉嫌毀損轎車，警方查扣棒球棒和西瓜刀法辦。圖／讀者提供

停車場 機車騎士

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