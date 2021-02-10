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龍王鯛再傳悲劇…蘭嶼民眾捕獲拍照 稱釣上岸已死亡

中央社 / 台東縣10日電

蘭嶼又有龍王鯛被獵捕。 聯合報記者尤聰光／翻攝
蘭嶼又有龍王鯛被獵捕。 聯合報記者尤聰光／翻攝

保育類龍王鯛再傳悲劇，有蘭嶼部落的Line群組有人貼出和超過1米長的龍王鯛合照。海巡署表示，已傳喚李姓、謝姓鄉民到案說明，2人辯稱龍王鯛被釣上岸時已死亡。

前幾天蘭嶼某部落的Line群組有民眾PO上和龍王鯛（曲紋唇魚、蘇眉魚）的合照，照片中男子開心比出讚的手勢，從照片和男子的比例，這尾龍王鯛超過1米長，顏色鮮豔美麗，是一尾相當健康的魚。

民眾一看就知道是數量少見、被蘭嶼和綠島民眾喻為「觀光使者」的保育類龍王鯛，於是截圖向海巡署東部分署檢舉。

蘭嶼鄉民在社群網站群起撻伐，痛批「太狠心了」、「很離譜，不是一再呼籲嗎」、「這種魚長的很慢一年才增加一公斤」、「雖然經常可看到小魚，但已經列保育，就應該遵守」。

蘭嶼潛水業者表示，龍王鯛優游大海時姿態優美，雖然體型龐大，但生性溫和，一直是海中美麗嬌客，潛水旅客看到都會驚呼，雖然可經常看到小魚蹤跡，但像照片這尾超過1米長的已很少見，大家應該要珍惜不要濫捕。

水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，曲紋唇魚 （龍王鯛）有厚厚的嘴唇，青綠色的身體，喜愛棲息在珊瑚礁海域，又稱「珊瑚礁魚王」，高額頭像是戴頂帽子，又稱「拿破崙」。因數量銳減，國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種，且目前受到瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）保護。

何源興表示，根據圖片分析，這尾疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有，農委會在2014年將「曲紋唇魚」列入珍貴稀有保育名錄，絕對禁止獵捕。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，在2014年列入瀕臨滅絕野生動物第2級，當時根據10幾年數量調查全台灣沒超過30尾。

海巡署東部分署表示，接獲鄉民檢舉後就立即找到李姓、謝姓關係人，並且約談到案，2人是當地年輕人，2人表示在岸邊放魚線釣魚，當魚線拉上岸時才發現釣到龍王鯛，且龍王鯛已死亡，他們帶回家拍照後就放回原海域。

東部分署表示，李、謝2員的說詞有很多必須釐清之處，目前已經報請檢察官指揮偵辦。

台東縣政府農業處表示，依據野生動物保育法第18條規定，龍王鯛為保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違反者將依同法第41條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

民國105年5月間，綠島民宿業者陳明憲也捕獲龍王鯛將炫耀圖PO上網遭檢舉，陳姓男子辯稱他有疾病，導致潛水在水深1、20公尺海水中時，會因水壓造成視力較模糊，射殺當下無法判斷，拖上岸才知道打到保育類龍王鯛。

法官調查，陳男射殺龍王鯛時僅距離3至4公尺、且一槍命中頭部上方面積狹小位置、命中後又曾近距離將魚穿孔，因此視線模糊不足採信並被判刑。

龍王鯛 海巡署 蘭嶼

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