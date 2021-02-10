加強抵禦駭客！高市警局獲ISO 27001資安認證

高雄市政府警察局導入「資訊安全管理制度」及「作業標準制度化」，為確保資訊安全，取得國際認證，2月8日由台灣檢驗科技公司（SGS）頒發「ISO 27001:2013」證書，高雄市警局今天宣布，在資訊安全管理上，已與國際標準同步，建立安全可靠的警政資訊服務。

高雄市警察局長黃明昭表示，面對駭客攻擊、網路勒索及詐騙案層出不窮，資安問題不僅會影響政府、企業和國人，甚至嚴重到國家安全問題，為提供民眾安全可靠的警政資訊服務，確保資訊安全，高雄市警局才積極導入資訊安全管理制度（ISMS），嚴格防護資安，順利通過國際第三方驗證公司台灣檢驗公司（SGS）驗證，取得ISO 27001國際資安認證。