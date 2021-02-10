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68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

加強抵禦駭客！高市警局獲ISO 27001資安認證

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市政府警察局導入「資訊安全管理制度」及「作業標準制度化」，為確保資訊安全，取得國際認證，2月8日由台灣檢驗科技公司（SGS）頒發「ISO 27001:2013」證書，高雄市警局今天宣布，在資訊安全管理上，已與國際標準同步，建立安全可靠的警政資訊服務。

高雄市警察局長黃明昭表示，面對駭客攻擊、網路勒索及詐騙案層出不窮，資安問題不僅會影響政府、企業和國人，甚至嚴重到國家安全問題，為提供民眾安全可靠的警政資訊服務，確保資訊安全，高雄市警局才積極導入資訊安全管理制度（ISMS），嚴格防護資安，順利通過國際第三方驗證公司台灣檢驗公司（SGS）驗證，取得ISO 27001國際資安認證。

高雄市警局今天表示，高雄市長陳其邁曾任行政院首位資安長，對於資訊安全特別重視，也曾在臉書表示「資安即國安，刻不容緩」，高雄市警察局獲這項國際認證，落實ISMS管理循環模式，致力保護民眾個人資料安全，加強維護公務機密，將有效利用警政資訊系統打擊犯罪。

台灣檢驗科技公司頒發「ISO 27001:2013」證書，由高雄市警局副局長陳書田（右）代表授證。圖／高雄市警局提供
台灣檢驗科技公司頒發「ISO 27001:2013」證書，由高雄市警局副局長陳書田（右）代表授證。圖／高雄市警局提供

高雄市 資安 警察

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