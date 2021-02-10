A092無名女正名2年無力遷葬，警及好心人助殮葬年前回家。記者游明煌／翻攝 「在外飄零6年的小妹今年過年終於回家跟爸爸安奉在一起了，謝謝您的幫忙！」基隆市殯葬所「A092無名女」埋葬無主墓區6年，尋親達人許耀彬警官2年前查出身分正名不再是無主孤魂，但2年多來家屬經濟困難無力遷葬。許耀彬積極協助，中華民國善願愛心協會完成殮葬，讓她年前終於能「回家」。

104年3月30日，暖暖火車站發生一件身分不明女子死亡案件，當時該女子狀似等候火車旅客一般，獨自坐在月台，後見一列普悠瑪列車疾駛而來，掉落軌道遭列車撞擊身首異處，後因一直查無身分，鐵路警察局報請基隆市政府以無名屍處理，基隆市殯葬所將該無名女墓碑刻上「A092無名女」，埋葬於無主墓區。

直到107年6月間，第一分局第三組組長許耀彬分析及比對DNA，才確認該無名女屍為沈姓女子，讓已埋葬於無主墓區長達3年多的「A092無名女」，終於得以有名有姓，不再是無主孤魂，正名為30多歲的沈某某。

但沈女正名後，家屬也前去祭拜並將墓碑換為「愛女沈某某」，並貼上沈女照片，但從比中身分迄今2年多來，沈女仍葬於無主墓區，一直沒有遷葬。近期沈女兄長向許組長提到妹妹生前與爸爸感情最好，很想將妹妹遷葬到八里福德寶塔與先前骨灰供奉於此的父親安奉在一起，但因經濟困難，無力負擔遷葬費用。

許耀彬組長獲知後，積極協助，經家屬同意，轉介「中華民國善願愛心協會」協助提供「弱勢家庭全套免費殮葬服務」，1日由協會理事長郭志祥帶領志工誦經及法師超度引魂、祭拜下，在基隆市無主墓區為沈女起掘、火化。

昨天協會特別邀請沈女家人及大學同學，在台北市第一殯儀館永懷廳，為沈女舉辦了一場遲了6年的告別式，後再由志工一路誦經陪著家屬護送沈女骨灰罈至八里福德寶塔晉塔安奉，與沈父相伴長眠。感人的是，協會志工還集資3萬6000元慰問金給家屬，表達關懷哀悼與協助度過生活難關。

告別式上，家屬眼眶泛一句「謝謝好心的警察，還有善心人，這麼多志工幫忙，社會真的好溫暖！」讓現場的志工好感動。