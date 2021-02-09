台新簡訊詐騙超逼真 她一晚被騙40萬發警示文：別上當

新北市一名陳姓女子在臉書上分享近千字的詐騙警示文，表示近日她收到不明來源的詐騙簡訊，簡訊上提醒她「網路銀行版本更新」，網址點進去後卻是仿真「假網站」，她輸入帳戶密碼後，隔天凌晨發現帳戶便被詐騙集團盜領一空，近40萬存款全被匯走，讓她十分無奈，將過程發上網提醒民眾「別被騙了!」。

警方表示，已收到陳姓女子報警，正全力偵辦中，也提醒民眾千萬別點擊來歷不明的簡訊，收到相關簡訊務必先撥打銀行客服或是反詐騙專線165確認再行動。

陳姓網友PO文提到，本月6日下午6時許她收到一封簡訊，上頭寫著標示了「台新銀行提醒網路銀行版本更新」，還附上了一個「www.taishinz.com」網址，她晚間8時許看到簡訊，不疑有他便點進連結，輸入帳號、密碼與身分證字號等資料更新，隨後她收到一封簡訊驗證碼，再輸入驗證碼後，一個非常逼真的網銀頁面跳出，她輸入後「以為只是更新資料」便沒多做確認，沒想到晚間11時許，她的戶頭被匯出多筆款項，半小時後戶頭內近40萬元被全部匯到五個人頭帳戶，她凌晨起床才發現匯款通知，撥打台新客服與165反詐專線確認，隨後前往派出所報案。

陳姓網友質疑台新安全機制恐怕有問題，警方說，詐騙集團獲得民眾個資後，不須再透過銀行發送驗證碼給民眾手機，便可以將資料更新為其他手機號碼認證並登入民眾網銀。陳姓網友說，報案後又接到多通客服來電，重複說明一樣的事情，只能將過程PO網提醒其他民眾不要一時疏忽，「很簡單的流程就被騙走。沒有證據只是一封簡訊，沒有人能幫你，只有讓更多人知道這件事。」