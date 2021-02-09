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西螺七旬婦一夜走20公里到彰化 家屬接回謝員警
彰化縣芳苑警分局員警今天巡邏時，發現一名七旬婦人徘徊路邊，上前關心時發現她無法清楚表達意思，後來找到她身上健保卡，查出是雲林縣西螺鎮楊姓鎮民通報的協尋人口，家屬中午趕到芳苑鄉帶走楊婦，臨行前向警方一再感謝。
芳苑分局萬興派出所警員莊文豪今天上午巡邏，在二林鎮挖仔路邊看到一名婦人穿著單薄，拿著斗笠左顧右盼，模樣徬徨。莊文豪趨前詢問，婦人講不出姓名和住址，也不知要去哪裡，莊文豪檢查她隨身物品，在口袋裡找到健保卡，經警用電腦查出她是西螺鎮楊姓鎮民通報協尋人口。
楊婦被帶回萬興派出所，吃完早餐和休息，仍講不出怎麼到達距離住家20公里以外的芳苑鄉。楊婦的家屬接到雲林縣西螺警分局通知尋獲，急忙趕到芳苑萬興派出所。楊婦家屬表示，昨天中午楊姓婦人外出即失去音訊，就快過年，家人遍尋不著，都急壞了。
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