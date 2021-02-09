西螺七旬婦一夜走20公里到彰化 家屬接回謝員警

彰化縣芳苑警分局員警今天巡邏時，發現一名七旬婦人徘徊路邊，上前關心時發現她無法清楚表達意思，後來找到她身上健保卡，查出是雲林縣西螺鎮楊姓鎮民通報的協尋人口，家屬中午趕到芳苑鄉帶走楊婦，臨行前向警方一再感謝。

芳苑分局萬興派出所警員莊文豪今天上午巡邏，在二林鎮挖仔路邊看到一名婦人穿著單薄，拿著斗笠左顧右盼，模樣徬徨。莊文豪趨前詢問，婦人講不出姓名和住址，也不知要去哪裡，莊文豪檢查她隨身物品，在口袋裡找到健保卡，經警用電腦查出她是西螺鎮楊姓鎮民通報協尋人口。