快訊

海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

休旅車過溪不成還受困 南投原鄉警民合作伸援

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

台中市吳姓男子日前帶家人赴南投縣仁愛鄉旅遊，疑不熟林道溪床地形，連人帶車卡在溪床向外求援，經警民合作以車拖掛協助脫困；仁愛警分局今呼籲，出遊應以安全為首要，勿入公告禁止區域，避免涉險。

據了解，吳男上月底駕駛休旅車載一家5人赴仁愛鄉萬豐部落周邊林道探險旅遊，返程疑因天色漸暗，且不諳山區林道及溪床地形，駕車過溪時車輪不慎陷入溪床質地較為鬆軟處，致使車輛進退不得受困溪床中，報警請求援助。

警方表示，獲報當時已是下午6時許，天色已暗，但警員董千平、曾友弟仍依報案民眾指述特徵研判受困地點，最後在鄰近當地紅橋的濁水溪床找到人，當下聯繫村長和熱心村民，警民合作以車拖掛方式將車拖離溪床，成功協助脫困。

仁愛警分局表示，受疫情影響，國旅興盛，尤其是山林旅遊正熱，國人近期登山、露營等狀況多，加上現在是寒假，且明起就是春節假期，因此向民眾再次呼籲，出遊要以自身安全為首要，前往山間林道應了解地形地物，並檢視設備是否合適。

警方提醒駕車至山間林道涉水過溪以越野車輛為宜，若為公告禁入河域切勿進入，避免涉險；若在溪床應隨時注意山區氣候，烏雲密布、上游傳來轟隆聲、溪水變色或水面忽上升等現象，恐是溪水暴漲前兆，應立即撤離，往高處逃生。

台中市吳姓民眾駕車過溪不成，連人帶車卡在溪床，警民合作以車拖掛協助脫困。圖／仁愛警分局提供
台中市吳姓民眾駕車過溪不成，連人帶車卡在溪床，警民合作以車拖掛協助脫困。圖／仁愛警分局提供
台中市吳姓民眾駕車過溪不成，連人帶車卡在溪床，警民合作以車拖掛協助脫困。圖／仁愛警分局提供
台中市吳姓民眾駕車過溪不成，連人帶車卡在溪床，警民合作以車拖掛協助脫困。圖／仁愛警分局提供

露營 疫情

延伸閱讀

母女到南投推拿 險遭性侵前科密醫下藥迷昏

非越野車涉溪床一家大小受困 仁愛警民合力救援

竹山秀傳關懷南投弱勢家庭 備500關懷物質進偏鄉

賞櫻順遊日月潭！ 2021南投「九族文化村櫻花祭」周邊景點全攻略

相關新聞

台中港方向3輛聯結車大貨車追撞 1人受傷

台中市清水區往台中港方向，今天下午發生3輛聯結車和大貨車追撞車禍，一名駕駛受傷，警方初判，車禍原因是後車未保持安全距離，...

未成年少女遭拐！員警3小時神速破案

深夜一名年邁老父親焦急地跑入嘉義縣民雄派出所，向警方表示自己未成年的女兒已離家近3天後，音訊全無，並表示女兒平時有上網交...

西螺七旬婦一夜走20公里到彰化 家屬接回謝員警

彰化縣芳苑警分局員警今天巡邏時，發現一名七旬婦人徘徊路邊，上前關心時發現她無法清楚表達意思，後來找到她身上健保卡，查出是...

台中烏日溪尾慶光路好窄阿伯騎車慘犁田！警即刻救援

台中市烏日區溪尾里主要道路慶光路因路寬不到四米，會車不易，常有車輛不慎掉進水田中「犁田」，烏日警分局溪南派出所警員林宗憲...

小客車自撞路桿起火燒成廢鐵 2人及時逃出

一輛小客車今天下午1點53分左右在苗栗縣頭份市北橫公路頭份大橋，失控撞及路旁電桿起火，火勢相當猛烈。駕駛林姓男子（24歲...

屏東市引進新科技取締違停 測試階段就拍下2025件

屏東縣政府警察局為降低違停亂象，陸續導入科技執法設備，其中，針對屏東市違停路段較嚴重的路段，警方引進「自動辨識違規停車科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。