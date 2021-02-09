休旅車過溪不成還受困 南投原鄉警民合作伸援

台中市吳姓男子日前帶家人赴南投縣仁愛鄉旅遊，疑不熟林道溪床地形，連人帶車卡在溪床向外求援，經警民合作以車拖掛協助脫困；仁愛警分局今呼籲，出遊應以安全為首要，勿入公告禁止區域，避免涉險。

據了解，吳男上月底駕駛休旅車載一家5人赴仁愛鄉萬豐部落周邊林道探險旅遊，返程疑因天色漸暗，且不諳山區林道及溪床地形，駕車過溪時車輪不慎陷入溪床質地較為鬆軟處，致使車輛進退不得受困溪床中，報警請求援助。

警方表示，獲報當時已是下午6時許，天色已暗，但警員董千平、曾友弟仍依報案民眾指述特徵研判受困地點，最後在鄰近當地紅橋的濁水溪床找到人，當下聯繫村長和熱心村民，警民合作以車拖掛方式將車拖離溪床，成功協助脫困。

仁愛警分局表示，受疫情影響，國旅興盛，尤其是山林旅遊正熱，國人近期登山、露營等狀況多，加上現在是寒假，且明起就是春節假期，因此向民眾再次呼籲，出遊要以自身安全為首要，前往山間林道應了解地形地物，並檢視設備是否合適。