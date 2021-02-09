台中烏日溪尾慶光路好窄阿伯騎車慘犁田！警即刻救援

台中市烏日區溪尾里主要道路慶光路因路寬不到四米，會車不易，常有車輛不慎掉進水田中「犁田」，烏日警分局溪南派出所警員林宗憲本月6日勤區查察騎車行經慶光路21號前，發現有80歲呂姓老伯騎機車摔進水田中，立即與路過民眾協力將呂老伯與機車自水田中拉起脫困，並陪同老伯返家；他提醒，用路人行經此處，請特別留意。

警員林宗憲表示，當天因為呂老伯被救起後，老伯的機車已經無法發動，他原本要載老伯返家，老伯以住家即在附近，堅持將機車慢慢牽回去，他擔心老伯發生危險，於是先聯繫老伯的家人，並一路相陪老伯順利抵達住處。老伯的家人見狀，感謝不已，並表示也會留意阿伯的身體狀況。