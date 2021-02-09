北斗員警從報稅資料撈出失聯13年姊妹 民眾稱謝
彰化縣北斗鎮楊姓姊妹13年前忽然失聯，家人都聯絡不上，北斗警察分局北斗派出所員警執行警勤區訪查勤務時，得知楊姓姊妹下落不明，透過政府系統尋人，在納稅人資料找到她們受雇某清潔公司台中分公司，趕在春節前夕為她們和家人搭起聯繫管道。
北斗派出所今天表示，楊姓姊妹（61歲、58歲）個性較內向，13年前在台中某清潔公司上班，忽然跟家人斷了音訊，哥哥、姊姊打電話和手機都不通，楊姓姊妹轉往其它公司，從此失聯。
員警今年2月3日訪查警勤區居民時，獲悉楊姓姊妹不知去向長達13年，家人不僅稱「家務事」使得同胞手足之間沒再聯絡，員警熱心追查，在國稅系統的納稅人資料找到這對姊妹任職台北某清潔公司，於是打電話到這家公司，公司人事部門提供台中分公司資料，員警終於找到楊姓姊妹並登門拜訪。
楊姓姊妹迄今未婚，過去13年都同住，對離家失聯原因三緘其口，只說離家已久，聯絡方式及電話都已遺忘，等過完年清潔工作較少，她們會主動聯繫家人。她們不願透露手機號碼和家用電話號碼，都用公共電話跟員警通話，幸好短短一周內至少通話10次，讓員警看到她們可能與家人恢復聯絡的曙光。
北斗警分局表示，楊姓姊妹的父母13年前已先後亡故，楊家現有兄姊和么妹，獲知警方找到排行第五和第六的妹妹，都非常高興，希望警方說服她們回家；楊姓姊妹的大哥稱過去13年很擔心兩名妹妹是否遭綁架、誘拐，現在找到人，心頭如落大石。
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