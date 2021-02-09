母女到南投推拿 險遭性侵前科密醫下藥迷昏

南投市許姓男子私設推拿整復所，台中一對母女6日求診，喝下許的青草茶後突然暈眩，女兒機警報警，警方查扣青草茶、不明藥丸等證物。許姓男子無照從事醫療行為，警方查出他有性侵前科，訊後依違反藥事法、醫師法移送法辦。

警方調查，台中市20多歲女子因顳顎關節炎，嘴巴疼痛張不開，朋友推薦南投市許姓男子推拿整復所治療，1月下旬她由母親陪同，到許姓男子住處治療。

許男示，嘴巴張不開的問題「喬一喬就好了」，他用手推拿女子臉部、頭部、頸椎，收費300元，女子並未感覺症狀減輕，許再推銷一瓶4500元的黑色藥丸，沒有任何藥品說明，只告訴她每天早晚各吃8顆，治療效果會更好。

母女1月30日再到南投推拿，雖然也沒什麼效果，但友人一再推薦，她就照指示天天服用藥丸，6日上午第三度前往時，已服用藥丸兩星期。

母女到了許男住處後，許男先聊天再倒了2杯熱青草茶，邀求母女喝完，女病患不想喝，許說喝了才能趕快治療。不料2人喝下青草茶後，接連出現暈眩，母親還癱軟在地。

女兒覺得不對勁，跑出門外打電話向親人和119求助，許要她進屋推拿，被她拒絕，隨後母女由救護車送到部立南投醫院治療，雖然沒其他症狀，但母親休息6個小時，才能下床走路。