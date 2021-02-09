聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東市引進新科技取締違停 測試階段就拍下2025件
屏東縣政府警察局為降低違停亂象，陸續導入科技執法設備，其中，針對屏東市違停路段較嚴重的路段，警方引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，分別設在屏東市4處違停、併排較嚴重的路段。該設備從1月測試本月7日，已拍下2025件違停。屏東縣政府警察局交通隊表示，目前仍在測試階段尚未開罰，預計2月底正式施行。
交通隊指出，自動辨識違規停車設備，目前設置在，屏東市復興路鄰近逢甲路與永福路附近；民生路在設在第一銀行前方路段；廣東路則設在超市前方路段，以及火車站前等4處，違停、併排易影響交通的路段。
自動辨識違規停車設備下方設有LED跑馬燈，不遠處也設有「科技執法違規取締」告示牌來提醒用路人，但仍有不少汽機車駕駛，對此，設備還很陌生，有一名汽車駕駛，恰巧停在取締範圍，面對記者提問，只尷尬表示，「沒有發現，也不知道」便趕緊開車離開。
連姓居民表示，這樣的科技執法有好有壞，好處就是能降低違停的亂象，但壞處就是，設置的地點，很多時候都很難找停車位，以後無論是辦事情或買東西，可能就要把車停比較遠。
附近店家則認為，能解決違停問題，比較不會妨礙到店家做生意，也不用協尋阻擋道路的車主移車。
交通隊表示，未來若民眾違停在取締區域內，只要違停時間超過3分鐘，便會自動錄影拍照並開單，罰金分別為，紅線停車區罰900元、黃線區罰600元、並排停車罰2400元。
自動辨識違規停車科技執法設備，已在今年1月開始測試就已經拍到1674 件違停，本月截制351件，共累計2025件。交通隊強調，目前仍是測試階段，僅試拍與統計件數，預計2月底開始正式施行，也呼籲民眾務必要注意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言