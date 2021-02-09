屏東市引進新科技取締違停 測試階段就拍下2025件

屏東縣政府警察局為降低違停亂象，陸續導入科技執法設備，其中，針對屏東市違停路段較嚴重的路段，警方引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，分別設在屏東市4處違停、併排較嚴重的路段。該設備從1月測試本月7日，已拍下2025件違停。屏東縣政府警察局交通隊表示，目前仍在測試階段尚未開罰，預計2月底正式施行。

交通隊指出，自動辨識違規停車設備，目前設置在，屏東市復興路鄰近逢甲路與永福路附近；民生路在設在第一銀行前方路段；廣東路則設在超市前方路段，以及火車站前等4處，違停、併排易影響交通的路段。

自動辨識違規停車設備下方設有LED跑馬燈，不遠處也設有「科技執法違規取締」告示牌來提醒用路人，但仍有不少汽機車駕駛，對此，設備還很陌生，有一名汽車駕駛，恰巧停在取締範圍，面對記者提問，只尷尬表示，「沒有發現，也不知道」便趕緊開車離開。

連姓居民表示，這樣的科技執法有好有壞，好處就是能降低違停的亂象，但壞處就是，設置的地點，很多時候都很難找停車位，以後無論是辦事情或買東西，可能就要把車停比較遠。

附近店家則認為，能解決違停問題，比較不會妨礙到店家做生意，也不用協尋阻擋道路的車主移車。

交通隊表示，未來若民眾違停在取締區域內，只要違停時間超過3分鐘，便會自動錄影拍照並開單，罰金分別為，紅線停車區罰900元、黃線區罰600元、並排停車罰2400元。