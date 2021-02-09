影／女子採海菜失足落海 海巡人員對抗海浪救援
台東成功鎮一名41歲黎姓女子今天到花蓮石梯坪採海菜，失足不慎落海，海巡署東部分署第一二岸巡隊前往救援。但今天風浪太強又位處激浪區，就連海巡人員也差點被浪拍下海，險象環生，好不容易才把人拉上岸。黎女送醫急救後仍宣告不治，將報請檢察官相驗，釐清落海及死亡原因。
石梯漁港安檢所長楊佳勝表示，今天上午9點45分，接獲第九巡防區指揮部通報，於石梯坪遊憩區有民眾落海，立即派員前往現場處置並下水救援，10點10分將民眾救起，後續由豐濱消防分隊送往豐濱分院急救。
第一二岸巡隊指出，安檢所人員抵達現場時，發現黎女臉朝下，在海面載浮載沉，但落海處為該區為海蝕溝，屬激浪區，海浪受到地形影響會不停拍打，浪高可達2至3公尺，今天海況為中浪轉大浪，救難風險高。海巡人員奮勇下水利用繩索及救生設備救援，但浪實在太大，岸上由5、6人拉著繩索，合力將黎女拖上岸。
黎女救起時已口吐白沫且無生命跡象，海巡人員立即給予心肺復甦術急救，交由消防局豐濱分隊救護車，送往花蓮醫院豐濱原住民分院救治，但經急救後仍無生命跡象，宣告不治。
第一二岸巡隊表示，本案為近2個月第2次於石梯坪發生溺水意外案件，由於近期風浪受天候影響，民眾前往海邊遊憩時，千萬不可冒然下水，並遠離風險海域，以免發生憾事。另海巡署東部分署安檢所提供免費借用救生衣服務，以保障民眾生命安全。
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