非越野車涉溪床一家大小受困 仁愛警民合力救援

南投縣仁愛鄉濁水溪床發生車輛「潦溪」受困，警方獲報趕往，當時天色已暗，結合村民以四輪傳動車拖出，解除車內一家大小夜間受困危險。

武界壩閘門去年9月異常開啟放水釀溪床野營4死後，仍會有民眾駕駛四輪越野車探索當地濁水溪床。南投縣警察局仁愛分局日前獲報，來自台中市吳姓男子一家人駕車到仁愛鄉萬豐部落旅遊，跟著前車下溪床走走，當天傍晚要離去時，車輪陷入溪床鬆軟處因而受困。

仁愛分局接獲報案，派遣武界派出所警員董千平、曾友弟2人循吳姓民眾指述、研判地點，終於在仁愛鄉萬豐村濁水溪床找到吳男一家人，但溪床土石鬆軟，須拖吊才能脫困，因此再聯繫部落多名熱心村民駕駛四輪傳動車到場協助，才能將受困車輛拖離溪床。

根據當時現場影片，這輛車為福斯商旅車，非屬高底盤越野車，吳男竟也有勇氣跟著不認識的前車下溪床「潦溪」，讓村民大感不解；警方表示，車輛受困地點位於武界壩上游濁水溪床，吳男稱「只是要走走看看」，沒有打算過夜野營，當天傍晚離去時不慎受困。

仁愛分局副分局長涂瑞湮今天說，當時天色已暗，氣溫寒冷，報案民眾人生地不熟，進退無門，報警求助後，透過警民合作將車輛拖出溪床，並立即就地撿拾枯枝生火取暖，讓吳男的妻子、小孩避免受寒失溫。

仁愛分局長莊順智表示，駕車前往山區林道或涉水過溪，應注意地形及車輛能否越野，以安全為首要，更勿進入公告禁止進入河域；此外，應隨時注意若烏雲密布、上游傳來隆隆聲響、溪水變色、水面忽然上升等現象，即是溪水暴漲前兆，應立即往高處逃生。