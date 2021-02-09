小黃誤闖窄巷車卡死 警高超駕駛技術代切數十次終脫困

吳姓計程車司機今天凌晨載客進基隆成功一路113巷25弄時，因路況不熟而卡於狹小巷弄內，警員石達玄到場協助，墊石塊還用千斤頂，靠多年駕車經驗，前後來回切了數十次，每次只能前後來回一小段，最後在相互協助下終於成功駛離。

第一分局忠二路派出所今天凌晨2點多，接獲小黃司機報案，發現是計程車載乘客回家後，因路況不熟而卡於狹小巷弄內，看似前方空間很大，應容易駛離，但該車車輛屬於前驅動，右前輪胎卡於水溝，當時地板又濕滑，造成輪胎呈現空轉狀態，受困無法駛出，因行使的空間有限，後方還有天然氣管線，撞到不得了。警員石達玄靠多年駕車經驗，前後來回駕駛數十次，讓計程車脫困，司機連聲感謝警方的協助及救援，讚嘆石達玄開車技術。