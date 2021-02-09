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被警界耽誤的廣播人 新營分局長斯儀仙曾任電台台長
台南市政府警察局新營分局長斯儀仙近日上警廣高雄台宣導春節治安工作，穩健台風溫柔嗓音讓許多人為之驚豔，直呼是「被警界耽誤的廣播人」。外界罕知，斯儀仙曾獲衛生福利部頒發專業獎章，也曾擔任警廣台南等台台長，對廣播可是一點不陌生。
警察大學53期畢業的斯儀仙，也是政大學公共行政學系碩士，另一半是航空警察局刑警大隊長唐嘉仁，她從警逾30載，歷任警政署防治組科長，也是台南市第一位女性分局長，先後在白河、佳里、新營警分局服務，也獲衛生福利部頒發專業獎章，也是首位獲該殊榮的警察人員。
其實，斯儀仙雖在警界服務，約有三分之一公職生涯都奉獻在婦幼工作，跟廣播結緣相當早；多年前在警界主要從事婦幼宣導，也常得上電台受訪，相當熟諳廣播製作過程；甚至2000年時還親自製作節目，還曾在警播台東、花蓮、台南等分台擔任台長。
春節至，近日不少警分局都陸續上警廣高雄台節目宣導相關治安工作，斯儀仙上節目現沈穩台風與精準好口條；將生硬的治安工作口語化，讓人簡單清楚易懂，尤其還錄製一段電台交通路況宣導，用輕鬆活潑方式和民眾互動，讓安全觀念可以深入民眾心中，不輸專業主持人，更有人打趣說，還好已在警界服務，否則飯碗都被搶走了。
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