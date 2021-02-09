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台南市流浪狗變警衛犬 市議員今天贈送狗糧加菜

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市警四分局三個派出所共領養3隻流浪犬，分別叫臭寶、大頭和花花，牠們是派出所的警衛犬，受到小朋友歡迎。市議員呂維胤有感於警衛犬工作辛勞，今天和狗糧廠商捐贈100包寵物食品給市警四分局，讓牠們在春節期間加菜。

副總統賴清德在台南市長任內，2015年率先全國實施「零撲殺政策」，鼓勵各界領養流浪犬，催生了「派出所警衛犬」計畫，讓無家可歸流浪犬成為守護地方治安好伙伴，日本NHK電視台更為此來台採訪，台南市警衛犬聲名遠播

呂維胤2019年曾辦理捐贈警衛犬狗糧，今年除了親送狗糧到育平派出所外，關心汪星人健康狀況；第四分局分局長蔡進閱率育平所所長王高邦、警友站站長吳壽祿和警衛臭寶、大頭及花花3隻波麗士犬接受受贈儀式，

蔡進閱感謝呂議員寒冬送暖外，也如數家珍一般，將第四分局警衛犬們一一介紹亮相，讓平時默默付出的汪星人們，也能有公開表揚的機會。他表示，警衛犬平時除了協助警察巡邏守望工作外，24小時駐守派出所肩負守護駐地的重責大任，如果有人膽敢越過雷池，汪星人警報立即響起，吸引值班員警注意，有任何狀況第一時間立即反應，大大提升了駐地的安全性。

台南市警四分局警衛犬可愛萌樣，深受小朋友歡迎。記者黃宣翰／攝影
台南市警四分局警衛犬可愛萌樣，深受小朋友歡迎。記者黃宣翰／攝影
台南市議員呂維胤（左三），贈送狗糧食給市警四局警衛犬，由分局長蔡進閱（左四）代表接受。記者黃宣翰／攝影
台南市議員呂維胤（左三），贈送狗糧食給市警四局警衛犬，由分局長蔡進閱（左四）代表接受。記者黃宣翰／攝影

汪星人 流浪犬

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