台南市流浪狗變警衛犬 市議員今天贈送狗糧加菜

台南市警四分局三個派出所共領養3隻流浪犬，分別叫臭寶、大頭和花花，牠們是派出所的警衛犬，受到小朋友歡迎。市議員呂維胤有感於警衛犬工作辛勞，今天和狗糧廠商捐贈100包寵物食品給市警四分局，讓牠們在春節期間加菜。

副總統賴清德在台南市長任內，2015年率先全國實施「零撲殺政策」，鼓勵各界領養流浪犬，催生了「派出所警衛犬」計畫，讓無家可歸流浪犬成為守護地方治安好伙伴，日本NHK電視台更為此來台採訪，台南市警衛犬聲名遠播

呂維胤2019年曾辦理捐贈警衛犬狗糧，今年除了親送狗糧到育平派出所外，關心汪星人健康狀況；第四分局分局長蔡進閱率育平所所長王高邦、警友站站長吳壽祿和警衛臭寶、大頭及花花3隻波麗士犬接受受贈儀式，