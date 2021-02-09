只想引起注意！11歲女童隨機扔石、棍棒攻擊傷幼童

台北市文山區興隆公園發生1名11歲女童無故持石頭、木棍隨機攻擊幼小孩童，由於女童屬於未滿12歲的行為人，不受「刑法」追訴，警方只能開立少年偏差行為通知單，對此，北市社會局與教育局皆表示已於2月8日接獲通報，並且協助輔導中。

北市社會局表示，8日接獲警局通報案件後，社會局針對被害女童已經派社工去關懷輔導，據了解該名11歲女童只是想與其他小孩一起玩，藉機引起注意逗弄，是第一次有此行為，經此事件女童自己也嚇壞了，接下來將會由學校優先輔導，社會局將視狀況協助媒合課輔或協助親子輔導。

北市教育局表示，學校於獲知此事後，已立即致電該生家長確認事件發生經過，並了解該生寒假生活作息安排；學校也與該生確認發生過程及了解行為動機，提醒該生此為不當行為。

此外，北市教育局提醒，校方將與家長持續關注該生情況，開學後將請特教個管教師加強人際互動課程，並應提供家長適當策略同步實施；後續另由教育局特教科及輔諮中心入校協助。