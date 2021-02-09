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金山磺溪遭排黑水 新北稽查逮煞車皮工廠最高可罰600萬
新北市環保局7日接獲民眾舉報金山區磺溪遭排黑水汙染，稽查人員循線查獲一家煞車皮製造工廠，黑水為洗滌廢水沉積汙泥所致，未依規定取得水汙染防治許可證，逕自排放廢水汙染磺溪，依違反水汙染防治法最重可罰600萬元6罰鍰。
環保局表示，民眾透過網路舉報，磺溪有不明黑色廢水排放，影響周邊水域水質，稽查人員第一時間前往稽查，經沿水路搜索，發現該廠區鄰近溝渠也都染成灰黑色，因此投放藍色示蹤劑確認水路流向，確認廠區位置後，發現確有黑色廢水排放，當場要求廠區人員立即改善。
環保局說，因稽查時工廠未作業，為確認製程廢水產出情形，昨天再赴廠區查核，發現該廠主要從事煞車皮（來令片）製造作業，黑水為洗滌廢水沉積汙泥造成，稽查時現場為作業狀態，廠內設有廢水處理設備，該廠人員表示，廢水處理後部分循環再利用，部分排入魚池後溢流至溝渠排出。
環保人員發現，該公司廢水量已達水汙染事業定義規模，但未依規定申請排放許可文件逕行排放廢水，已違反水汙染防治法規定。另外，該廠貯存去漬油槽防溢堤高度及圈圍容量也未符規定，廠區內去漬油槽總容積達600公升以上，然防溢堤高度未達50公分以上，也都違反規定。環保局後續將加強各流域水汙染專案稽查，即時監控各河川水質異常狀況，遏止不法業者偷排廢。
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