金山磺溪遭排黑水 新北稽查逮煞車皮工廠最高可罰600萬

新北市環保局7日接獲民眾舉報金山區磺溪遭排黑水汙染，稽查人員循線查獲一家煞車皮製造工廠，黑水為洗滌廢水沉積汙泥所致，未依規定取得水汙染防治許可證，逕自排放廢水汙染磺溪，依違反水汙染防治法最重可罰600萬元6罰鍰。

環保局表示，民眾透過網路舉報，磺溪有不明黑色廢水排放，影響周邊水域水質，稽查人員第一時間前往稽查，經沿水路搜索，發現該廠區鄰近溝渠也都染成灰黑色，因此投放藍色示蹤劑確認水路流向，確認廠區位置後，發現確有黑色廢水排放，當場要求廠區人員立即改善。

環保局說，因稽查時工廠未作業，為確認製程廢水產出情形，昨天再赴廠區查核，發現該廠主要從事煞車皮（來令片）製造作業，黑水為洗滌廢水沉積汙泥造成，稽查時現場為作業狀態，廠內設有廢水處理設備，該廠人員表示，廢水處理後部分循環再利用，部分排入魚池後溢流至溝渠排出。