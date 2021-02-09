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傳播妹「告狀」遭客人毛手毛腳！ 男友動私刑勒還強盜
最近演藝圈性騷擾案鬧得沸沸揚揚，然而即使是「消費行為」，也不代表可以違背對方意願。日前新北市淡水區便發生因為傳播妹向男友抱怨遭客人「毛手毛腳」，結果男友卻動私刑勒索，演變成為強盜案，警方迅速逮捕2名嫌犯。
此案緣起於上個月30日，1名32歲李姓傳播妹應召到32歲鄒姓男客位於淡海新市鎮的住家提供陪聊、陪唱、陪酒相關「服務」，事後李女卻向在台北市某養生館擔任泊車小弟的33歲郭姓男友告狀，聲稱客人違背她的意願，毛手毛腳做出逾矩行為。
郭男心生不滿，本月5日凌晨1時許，與1名26歲陳姓友人同行，前往鄒姓男客住家附近，約他出面在某超商談判、要求拿錢出來賠償損失遭拒，郭、陳2人即亮出開山刀恐嚇並對鄒男的臉部噴灑辣椒水，脅迫他到ATM提領1萬元，得手後逃逸。
警方接獲報案，隨即調閱監視器追緝，5日深夜11時許先在台北市信義區某養生館，逮捕正在泊車的郭嫌，接著前往新北市三重區正義北路、龍門路口，逮捕正在街上閒晃的陳嫌，2嫌接受偵詢後被依強盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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