快訊

部桃危機解除 北北桃醫院明起恢復正常探病機制

直播／本土病例+1！案863部桃護理師一家7口全染疫

春節火災肇因多爐火烹調 謹記人離火熄

中央社 / 台北9日電

農曆年將至，台北市消防局今天指出，近兩年春節期間共發生96件火災，且肇因以爐火烹調的51%居冠，呼籲民眾過年期間烹煮年菜應謹記「人離火熄」和「湯不滿」防火準則。

消防局今天發布新聞稿表示，家家戶戶在年節期間經常忙著準備食材烹煮年菜，但統計近兩年春節期間（小年夜至初五）共發生96件火災，幸未造成人員傷亡。

分析上述火災起火原因，第一名為爐火烹調、占51.0%；其次為電氣因素、占19.8%。

消防局進一步分析爐火烹調起火原因，首要為煮焦、占91.8%；其次為抽油煙機積垢、占4.1%；再其次為可燃物遇火源及油鍋起火、各占2.0%。

另，烹調時的狀態以「人在家烹調忘記關爐火」最多、占34.7%；其次為「外出」、占30.6%。

消防局呼籲，民眾過年期間事務繁忙，有時因親朋好友來訪需離開廚房，但應注意「人離火熄」和「湯不滿」等要項，避免一時疏忽而發生火災；同時，年節大掃除可定期拆卸排油煙機及排油煙管以清除內部累積油垢，移除家中潛藏火災危害因子。

此外，為避免電氣火災發生，年節大掃除可一併檢查家中電器產品（特別是除濕機）廠牌、型號，確定非經濟部標檢局所召回型號；檢視產品本體外觀及電線是否完好；清潔擦拭電風扇、冷氣機及除濕機等濾網、扇葉；購買新品時要注意是否有「商品安全標章」或「驗證登錄標識」等各項標示，以安心安全過好年。

火災 除濕機 年菜

延伸閱讀

蔡英文去過的阿里山鹿園取得展演許可 春節前合法營業

過年前偷得半日閒 彰化一群美魔女歡唱牛仔很忙紓壓

陳其邁慰問養工處春節留守人員 發放加菜金

防春節期間疫情變化 富邦金宣布線上防疫平台等五措施

相關新聞

濃煙瀰漫！屏東墾丁大街起火 出動12消防車前往滅火

屏東墾丁大街上有一間店家，今天中午12時許，不明原因起火，消防獲報後，共出動12車24人前往滅火，目前火勢已經控制，初步...

抓到了！萬華縱火嫌落跑7小時 夾娃娃機店外悠哉抽菸

台北市萬華區一間補習班前今晨發生火警，導致1人身體不適送醫、7輛汽機車被燒毀，所幸警消迅速滅火未釀傷亡。警方調查，39歲...

影／硬要擠同一停車格！女駕駛喬重機重砸地板 網怒：水準真低

網路上近期流傳一支影片，內容是路邊監視器畫面拍到一名女駕駛疑似找不到停車格，竟然想硬塞進一個已經停放重機的位置，女子下車...

金山磺溪遭排黑水 新北稽查逮煞車皮工廠最高可罰600萬

新北市環保局7日接獲民眾舉報金山區磺溪遭排黑水汙染，稽查人員循線查獲一家煞車皮製造工廠，黑水為洗滌廢水沉積汙泥所致，未依...

傳播妹「告狀」遭客人毛手毛腳！ 男友動私刑勒還強盜

最近演藝圈性騷擾案鬧得沸沸揚揚，然而即使是「消費行為」，也不代表可以違背對方意願。日前新北市淡水區便發生因為傳播妹向男友...

影／警方夜間巡邏乍見「幽靈車」 發現身障男身世坎坷

台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結、警員林逸皇，昨晚執行巡邏勤務，10時20分在台南市七股區中寮里南25-3線鹽博館前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。