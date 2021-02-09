春節火災肇因多爐火烹調 謹記人離火熄

農曆年將至，台北市消防局今天指出，近兩年春節期間共發生96件火災，且肇因以爐火烹調的51%居冠，呼籲民眾過年期間烹煮年菜應謹記「人離火熄」和「湯不滿」防火準則。

消防局今天發布新聞稿表示，家家戶戶在年節期間經常忙著準備食材烹煮年菜，但統計近兩年春節期間（小年夜至初五）共發生96件火災，幸未造成人員傷亡。

分析上述火災起火原因，第一名為爐火烹調、占51.0%；其次為電氣因素、占19.8%。

消防局進一步分析爐火烹調起火原因，首要為煮焦、占91.8%；其次為抽油煙機積垢、占4.1%；再其次為可燃物遇火源及油鍋起火、各占2.0%。

另，烹調時的狀態以「人在家烹調忘記關爐火」最多、占34.7%；其次為「外出」、占30.6%。

消防局呼籲，民眾過年期間事務繁忙，有時因親朋好友來訪需離開廚房，但應注意「人離火熄」和「湯不滿」等要項，避免一時疏忽而發生火災；同時，年節大掃除可定期拆卸排油煙機及排油煙管以清除內部累積油垢，移除家中潛藏火災危害因子。

此外，為避免電氣火災發生，年節大掃除可一併檢查家中電器產品（特別是除濕機）廠牌、型號，確定非經濟部標檢局所召回型號；檢視產品本體外觀及電線是否完好；清潔擦拭電風扇、冷氣機及除濕機等濾網、扇葉；購買新品時要注意是否有「商品安全標章」或「驗證登錄標識」等各項標示，以安心安全過好年。