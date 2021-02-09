影／警方夜間巡邏乍見「幽靈車」 發現身障男身世坎坷

台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結、警員林逸皇，昨晚執行巡邏勤務，10時20分在台南市七股區中寮里南25-3線鹽博館前道路，乍然發現1輛未見駕駛也未開車燈的身障車輛行駛於道路，驚訝之餘2人立即上前查看，以預防危害交通安全。

所長施信結表示，當時發現深夜怎麼有一輛無人駕駛電動車在道路上行駛，就像是幽靈馬車一般，當下立即上前查看，發現是一位身障者所騎乘，因雙腳萎縮，身體蜷曲在電動車之後。

經了解，該男子患有重度身心障礙，獨居是一位低收入戶，無法為該部電動車裝置任何照明設備，所長立即請該男子回中鹽派出所，並親自為電動車裝上警示燈，讓該男子夜間使用電動車外出更安全。

據指出，吳姓男子其自幼雙腳便無法行走，生活起居無法自理，每天靠著母親攙扶，由於父親早逝，母子倆人相依為命多年，然而母親於7年前因病去世，現在僅靠著社會局救助，因為行動不便，生活十分困苦。

所長得知吳民處境困難，即自掏腰包，贈近吳民1000元紅包、自家種植優質良米1包及紅龍果1箱，並親自前往吳宅探望，協助其申請急難救助方案，期能讓吳民在農曆春節前感受到警察的溫馨關懷。