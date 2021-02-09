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影／警方夜間巡邏乍見「幽靈車」 發現身障男身世坎坷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結、警員林逸皇，昨晚執行巡邏勤務，10時20分在台南市七股區中寮里南25-3線鹽博館前道路，乍然發現1輛未見駕駛也未開車燈的身障車輛行駛於道路，驚訝之餘2人立即上前查看，以預防危害交通安全。

所長施信結表示，當時發現深夜怎麼有一輛無人駕駛電動車在道路上行駛，就像是幽靈馬車一般，當下立即上前查看，發現是一位身障者所騎乘，因雙腳萎縮，身體蜷曲在電動車之後。

經了解，該男子患有重度身心障礙，獨居是一位低收入戶，無法為該部電動車裝置任何照明設備，所長立即請該男子回中鹽派出所，並親自為電動車裝上警示燈，讓該男子夜間使用電動車外出更安全。

據指出，吳姓男子其自幼雙腳便無法行走，生活起居無法自理，每天靠著母親攙扶，由於父親早逝，母子倆人相依為命多年，然而母親於7年前因病去世，現在僅靠著社會局救助，因為行動不便，生活十分困苦。

所長得知吳民處境困難，即自掏腰包，贈近吳民1000元紅包、自家種植優質良米1包及紅龍果1箱，並親自前往吳宅探望，協助其申請急難救助方案，期能讓吳民在農曆春節前感受到警察的溫馨關懷。

分局長甘炎民獲知後前往中鹽所嘉勉，鼓勵員警服務要不分大小，適時最重要。也呼籲民眾平時要檢視自己的交通工具，夜間是否明亮，愛自己也可以保護别人，防止憾事發生。

台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結致贈1千元紅包。台南記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結致贈1千元紅包。台南記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結致贈吳姓身障男子紅包及自家生產的白米、火龍果。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結致贈吳姓身障男子紅包及自家生產的白米、火龍果。記者吳淑玲／翻攝
吳姓身障男子晚間騎乘身障摩托車，在視線不良下，乍看之下以為是「幽靈」馬車。記者吳淑玲／翻攝
吳姓身障男子晚間騎乘身障摩托車，在視線不良下，乍看之下以為是「幽靈」馬車。記者吳淑玲／翻攝
吳姓身障男子晚間騎乘身障摩托車，在視線不良下，乍看之下以為是「幽靈」馬車。記者吳淑玲／翻攝
吳姓身障男子晚間騎乘身障摩托車，在視線不良下，乍看之下以為是「幽靈」馬車。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結為吳姓身障男子身障摩托車安裝照明燈。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警察分局中鹽派出所所長施信結為吳姓身障男子身障摩托車安裝照明燈。記者吳淑玲／翻攝

身障者 警察 獨居

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