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感人又心酸...嘉義翁思念亡妻 南下高雄徹夜守候靈骨塔
來自嘉義的陳姓老翁，因思念安葬在高雄鳥松區的妻子，數次獨自南下高雄殯儀館陪伴，前天凌晨時他遇上高雄三民二警分局巡邏警員，警方上前關心下，立即為他準備外套，並加強巡邏，直到天明陳翁平安無事離開。
三民二警分局表示，鼎金派出所前天凌晨零時巡邏時，在高雄市立殯儀館，發現一名來自嘉義的陳姓老翁（81歲），他獨自坐在靈骨塔周遭，員警察覺有異下上前查看。
老翁第一次面對警方詢問，僅含糊回答「在等朋友」，由於附近寄棺大樓還有民眾在辦公，警員以為陳翁只是來洽公，便在表達關心後離去。
沒想到鼎金所警員凌晨2點多巡邏再次經過市殯，又見到陳翁坐在靈骨塔周遭，警方開始懷疑起陳翁說詞，加上陳已高齡，擔心他是不是迷路，再次上前巡問。
這時陳翁才吐出實情，他來自嘉義，並自稱看得見已故的妻子，並說妻子會從高塔上飄下來與他見面，他因為想念妻子，所以早上搭火車到高雄後，便在市殯等待。
警方聽聞後，擔憂陳翁的身體出現狀況，便撥打電話聯繫上陳翁的女兒，對方也嚇一跳父親怎麼又跑到高雄，她也稱父親沒有失治等症狀，卻常說能看到母親，或許是太過於思念，才會有如此舉動，且已經發生數次。
陳翁堅持要在靈骨塔下等待妻子，警員不好意思阻止，為確保他安全，警方只好加強巡邏直到天明。另外，警方見陳翁衣衫單薄，便拿了一件外套給陳避寒，起初陳拒絕，直到警員遞出名片，稱返家後在寄回派出所即可。
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