感人又心酸...嘉義翁思念亡妻 南下高雄徹夜守候靈骨塔

來自嘉義的陳姓老翁，因思念安葬在高雄鳥松區的妻子，數次獨自南下高雄殯儀館陪伴，前天凌晨時他遇上高雄三民二警分局巡邏警員，警方上前關心下，立即為他準備外套，並加強巡邏，直到天明陳翁平安無事離開。

三民二警分局表示，鼎金派出所前天凌晨零時巡邏時，在高雄市立殯儀館，發現一名來自嘉義的陳姓老翁（81歲），他獨自坐在靈骨塔周遭，員警察覺有異下上前查看。

老翁第一次面對警方詢問，僅含糊回答「在等朋友」，由於附近寄棺大樓還有民眾在辦公，警員以為陳翁只是來洽公，便在表達關心後離去。

沒想到鼎金所警員凌晨2點多巡邏再次經過市殯，又見到陳翁坐在靈骨塔周遭，警方開始懷疑起陳翁說詞，加上陳已高齡，擔心他是不是迷路，再次上前巡問。

這時陳翁才吐出實情，他來自嘉義，並自稱看得見已故的妻子，並說妻子會從高塔上飄下來與他見面，他因為想念妻子，所以早上搭火車到高雄後，便在市殯等待。

警方聽聞後，擔憂陳翁的身體出現狀況，便撥打電話聯繫上陳翁的女兒，對方也嚇一跳父親怎麼又跑到高雄，她也稱父親沒有失治等症狀，卻常說能看到母親，或許是太過於思念，才會有如此舉動，且已經發生數次。