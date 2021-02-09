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母女找無照按摩整復 控喝青草茶癱軟險遭狼爪

中央社 / 南投縣9日電

台中市一名女子表示，先前與母親特地到南投給許男推拿，喝下許男煮的青草茶後癱軟。示意圖。圖／ingimage
台中市一名女子表示，先前與母親特地到南投給許男推拿，喝下許男煮的青草茶後癱軟。示意圖。圖／ingimage
南投市一名許姓男子遭控當密醫為人按摩、整復，一對母女給許男整復時喝下青草茶卻癱軟暈眩，最後報案就醫才離開，懷疑險遭狼爪，但許男反駁無不法意圖。全案進入司法調查。

年約60歲許姓男子在南投市育樂一街某民宅為客人按摩、整復，台中市一名女子向媒體表示，先前與母親特地到南投給許男推拿，喝下許男煮的青草茶後癱軟，不料許男仍想扶她們進屋繼續推拿，最後報案求救才離開，在醫院休息好幾小時才能走路，感覺差點遇狼爪。

今天中央社記者實地走訪許男為人按摩、整復的老舊民宅，隱身菜市場附近窄巷，門前放有玻璃酒瓶等雜物，還有一塊寫著手機號碼的簡單招牌，疑這件事爆發後拆下，附近鄰居透露，許男在此居住逾10年，可能是客人間口耳介紹，上門者多從外地來，鄰居反而不會給許男按摩。

附近鄰居透露曾見這對母女癱坐民宅門口，看起來很不舒服，由救護車送醫，警方也查出許男有性侵前科，讓這對母女嚇一跳；許男日前被通知到南投縣警察局南投分局製作筆錄，警方也到民宅內找到鎮定、安眠等藥物，同時採集母女尿液、血液化驗是否遭下藥。

許男疑無醫師、藥師、按摩、傳統整復推拿證照，卻收費為他人按摩、整復，且販售不明黑色藥丸，已涉犯醫師法、藥事法等，全案持續由警方釐清中，待完整化驗報告出爐；南投縣政府衛生局表示，對許男無照收費為他人按摩、整復的行為完全不知情，全案進入司法調查。

按摩 司法 醫師

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