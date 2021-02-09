阿公不捨孫女遭性騷霸凌 高雄教育局：已罰學校24萬

高雄市教育產業工會今天發文指出，鳳山一名高職女生霸凌案引起社會譁然，高雄市長陳其邁和教育局火速下令懲處，記該校校長一大過，又扣學校年度補助款，國教署介入關心，社會局依法對學校進行裁罰。反觀左營區另一所國小隱匿霸凌和性平案，卻沒有受到懲處，質疑市府包庇袒護。

針對高雄市教育產業工會反映某國小霸凌及性平一案，高雄市教育局說明，此案已於去年完成調查處理，追究相關疏失責任，違法人員已予以懲處；另校方違反「性別平等教育法」延誤通報，處以相關人員罰款共24萬元。

一名阿公透過高教產反映，指孫女念這所國小時，在班上遭受霸凌，老師以言語性騷擾學生，威脅「違反規定的學生，男女生要互相親吻、手牽手繞教室等。校方知情沒進行校安通報，也未展開調查與輔導相關學生；科任老師在班上教學多次踩性平紅線，學校接獲其他家長投訴，也沒做抽樣調查與遏止老師不當言行。因為學校一再隱匿包庇、師師相護，這些負面的學習環境讓他孫女長期飽受心理恐懼，導致她在畢業前身心崩潰，服用抗憂鬱藥物超過半年。

此事曾請市議員舉行記者會，這名阿公表示，孫女被霸凌一案經由外聘委員認定是言語霸凌，教育局當時曾說「依霸凌防制準則，知悉疑似就要通報，學校通報確實有違反這個規定」。那一樣都是違反霸凌防制準則，鳳山高職女生被霸凌案就當機立斷，懲處校長、裁罰學校，這所國小為何沒有？

教育局表示，要求學校依校園防制霸凌準則、高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法執行程序及教師成績考核辦法等規定處理，該校疑似霸凌案隱匿及不適任教師案，經查屬實，教師成績考核會審議予以懲處。另疑似延誤通報部分，教育局已召開市府性別平等教育委員會議審議，經查延誤通報屬實，已依規定裁罰延誤通報人員24萬元。此案已要求該校加強相關人員霸凌及性平法令相關知能，落實校園防制機制措施。這名老師尚在不適任教師機制調查處理中。