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轎車拒攔查員警開槍 新北警：支持強制力用槍

中央社 / 新北9日電

新北市警局長黃宗仁今天表示，春節治安不打烊，161個派出所全年無休假提供服務。中和區今天發生民眾拒絕警方攔查盤檢遭開槍事件，警方支持使用強制力，並掃蕩幫派與槍械。

新北市警局長黃宗仁今天在市政會議中專案報告，春節期間維護治安不打烊，尤其，剛上任至今，短短時間就掃蕩13把槍枝，破獲9個幫派。

黃宗仁說，今天凌晨中和區發生員警攔截追捕過程的開槍事件，他支持員警在必要時願意並勇於使用槍枝，以強制力維護治安。歡迎春節期間「多使用警察的服務，有求必應不打烊」，161個派出所也提供暖心的弱勢送暖服務。

市長侯友宜說，警察很辛苦，該休假的時候就要休假，要運用適當的人力調配，並且有效打擊犯罪，每一個警察都有自己的家庭，只要使用精準人力就可以讓春節維護治安與平常一樣。

對於黃宗仁會中報告的開槍事件，中和警分局表示，今天凌晨1時33分據報，中和區興南路二段399巷往烘爐地上山處涼亭發生糾紛情事，警方到達現場時涉案人已經離開，只有被害人許男在現場。

中和警分局立即通報在興南路二段159巷口攔查，發現謝男、邱男、黃男所駕駛與搭乘的1輛轎車，攔查不停且意圖衝撞警方。警員朝轎車右後輪開1槍，並追捕至興南路一段，轎車因失控自撞，3人被警力查獲。

警方說，被害人許男與謝男有債務糾紛，今天凌晨在談判時發生毆打事件。警局啟動快打警力22人，將依傷害、聚眾及妨害公務等罪嫌，移送謝男等3人。

春節 警察

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