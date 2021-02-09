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影／辦車貸起糾紛談判遭毆打 警快打圍捕開一槍逮3嫌

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

許男代辦車貸起糾紛，今天相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，謝男等人駕車逃跑企圖衝撞警方，員警鶾汽車開一槍，謝男等人因失控自撞遭逮。警詢後今依傷害、聚眾滋事及妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市許姓男子日前接受謝姓男子（32歲）委託代辦20萬元汽車貸款，因謝男遲未繳付相關代辦服務費共4萬元，因年關將屆多次打電話催討，引起謝男不爽許男，便聯繫邱男（25歲）、黃男（18歲）2人一起從新竹北上，今天凌晨1時許與許男相約在中和區興南路的烘爐地上山處涼亭談判處理債務問題。

雙方疑似一言不合，許男遭謝男等3人聯手毆打，打電話報警求救，中和警方獲報出動快打部隊趕往，謝男等人見狀駕車逃逸，見警攔查不停，甚至企圖衝撞警方，員警朝汽車輛右後輪擊發1槍，並一路追捕至興南路一段117巷內，該車因失控自撞，才遭員警當場逮捕。警詢後今依傷害、聚眾滋事及妨害公務等罪嫌尃謝男等3人移送新北地檢署偵辦。

許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝
許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝
許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝
許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝
許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝
許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝
許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝
許男代辦車貸起糾紛，今天凌晨相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，警開一槍逮3嫌。記者王長鼎／翻攝

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