影／辦車貸起糾紛談判遭毆打 警快打圍捕開一槍逮3嫌

許男代辦車貸起糾紛，今天相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，謝男等人駕車逃跑企圖衝撞警方，員警鶾汽車開一槍，謝男等人因失控自撞遭逮。警詢後今依傷害、聚眾滋事及妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市許姓男子日前接受謝姓男子（32歲）委託代辦20萬元汽車貸款，因謝男遲未繳付相關代辦服務費共4萬元，因年關將屆多次打電話催討，引起謝男不爽許男，便聯繫邱男（25歲）、黃男（18歲）2人一起從新竹北上，今天凌晨1時許與許男相約在中和區興南路的烘爐地上山處涼亭談判處理債務問題。