聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／辦車貸起糾紛談判遭毆打 警快打圍捕開一槍逮3嫌
許男代辦車貸起糾紛，今天相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，謝男等人駕車逃跑企圖衝撞警方，員警鶾汽車開一槍，謝男等人因失控自撞遭逮。警詢後今依傷害、聚眾滋事及妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市許姓男子日前接受謝姓男子（32歲）委託代辦20萬元汽車貸款，因謝男遲未繳付相關代辦服務費共4萬元，因年關將屆多次打電話催討，引起謝男不爽許男，便聯繫邱男（25歲）、黃男（18歲）2人一起從新竹北上，今天凌晨1時許與許男相約在中和區興南路的烘爐地上山處涼亭談判處理債務問題。
雙方疑似一言不合，許男遭謝男等3人聯手毆打，打電話報警求救，中和警方獲報出動快打部隊趕往，謝男等人見狀駕車逃逸，見警攔查不停，甚至企圖衝撞警方，員警朝汽車輛右後輪擊發1槍，並一路追捕至興南路一段117巷內，該車因失控自撞，才遭員警當場逮捕。警詢後今依傷害、聚眾滋事及妨害公務等罪嫌尃謝男等3人移送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言