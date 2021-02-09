這山路機車事故17天害2命 警「大聲公」執法成新亮點

台中市太平頭汴山區長龍路沿線機車事故頻仍，去年底分別在11月19日、12月5日，也就是17天內發生2起機車死亡車禍，警方不但在長龍路設置移動式測速照相儀器，並祭出假日大執法等，車禍、超速、危險駕駛、不當改裝車體等違規情事降低，警方還結合「大聲公」現場開講，成了執法新亮點。

台中市警局太平警分局說，縣道136長龍路沿線目前列本分局交通執法重點，每周六、日時段除擴大守望、機動攔查及測速照相勤務，也將持續結合環保局、監理站辦理「環、警、監」聯合稽查勤務，針對超速、跨越雙黃線、危險駕駛及改裝(噪音)車輛，尤其是不當變更車體致嚴重影響行車安全者，予以開罰取締。

台中市警局太平警分局統計，上周六聯合稽查勤務也依法取締告發超速7件、車輛噪音違規5件、改裝車體6件、無照(越級)駕駛5件及勸導追焦者2件，合計舉發違規23件、勸導2件。

警方為了與車友們搏感情，也祭出相關宣導文宣及海報，由所長以大聲公向車友們宣導相關大型重機車法令及警方執法重點，並與車友們互相交流，其中「改裝車體」認定也是稽查人員說明重點，用心程度百分百，也獲得車友們的迴響。