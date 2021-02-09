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抓到了！萬華縱火嫌落跑7小時 夾娃娃機店外悠哉抽菸

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

蕭男今晨4時許放火燒車。記者李隆揆／翻攝
蕭男今晨4時許放火燒車。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華區一間補習班前今晨發生火警，導致1人身體不適送醫、7輛汽機車被燒毀，所幸警消迅速滅火未釀傷亡。警方調查，39歲蕭姓男子涉嫌縱火，上午11時許將其查獲到案時，他獨自在路邊吸菸，坦承縱火，但不願多說動機為何，全案警詢後將依縱火等罪嫌送辦。

警方調查，蕭男今晨4時許徒步走到萬華區民和街、東園街73巷口，靠近路邊停放的數量機車，將汽油澆在機車上，點火引燃火勢，隨後徒步離開。

警方循線追查，今晨11時許在萬華區萬大路486巷內1間夾娃娃機店前查獲蕭男，當時他站在路邊悠哉抽菸，面對警方詢問，蕭男一派輕鬆，坦承縱火，但拒不透露犯案動機。警方隨後將其帶返警所偵詢，全案將依縱火、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦。

據悉，涉案蕭男平時就住在萬華，先前曾涉多起竊盜案，是轄區治安顧慮人口，今晨犯下縱火案，遭火勢波及的住戶及補習班負責人皆表示不認識蕭男，其犯案動機仍有待警方進一步釐清。

台北市消防局表示，今晨4時許接獲民眾報案，指萬華區民和街發生火災，經派7輛消防車、25名消防員到場，發現現場停放於路邊的6輛機車、1輛腳踏車、1輛計程車遭到火燒，一旁民宅1、2樓外牆皆受火勢波及。

警消緊急疏散38人後，不出10分鐘就撲滅火勢，但因火勢從1樓延燒至2樓，有1名男性住戶因吸入濃煙導致身體不適，救護人員將其送醫治療。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

警方案發7小時將涉嫌縱火的蕭男查獲到案。記者李隆揆／翻攝
警方案發7小時將涉嫌縱火的蕭男查獲到案。記者李隆揆／翻攝

縱火 補習 抽菸

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