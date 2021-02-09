菲律賓移工沒錢搭車 搶超商判7年1個月

菲律賓籍馬姓移工要搭車回工廠宿舍，發現身上沒錢，竟手持水果刀搶劫超商，得手現鈔1萬多元後，搭計程車返回位於彰化二林鎮的工廠宿舍，彰化地院依強盜罪判處徒刑7年1個月。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，來自菲律賓的馬姓外籍移工，民國109年10月搭車從二林鎮前往彰化市，當他要回二林鎮時，發現時間太晚，已無公車可搭，只能搭計程車回工廠宿舍。

馬姓移工想搭計程車，但身上沒錢，竟然用毛巾蒙面、手持水果刀進入彰化市一間超商，要求廖姓店員將店內的現金交出來，廖姓店員心生恐懼，將現金新台幣1萬3000多元交出，馬姓移工得手後前往彰化市一處工地換裝，將水果刀丟棄，搭計程車返回宿舍。

彰化地院審理此案時，法官根據超商店員證詞及店內監視器畫面，認為超商內只有1名店員，馬姓外籍移工持水果刀進入超商，對於被告手持水果刀逼近並命令交付金錢等行為，勢必很驚恐，甚至會因水果刀攻擊而面臨生命、身體安全，遭受立即且嚴重威脅。

地院法官考量，被告僅因一時缺錢花用，就拿水果刀強盜他人財物，嚴重侵犯告訴人的身體安全，也對社會秩序及治安危害甚鉅，不過考量到被告犯後已坦承犯行，且本案所強取之現金1萬3000多元，其中1萬元已經被害人領回，因此依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年1個月，全案仍可上訴。