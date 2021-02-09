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7旬嬤騎車穿路口疑未查來車遭撞 命喪砂石車輪下

中央社 / 高雄9日電

高雄市阿蓮區昨天下午發生死亡車禍，73歲楊姓阿嬤騎車從巷口出來穿越路口時，疑因未確認車輛經過就往前。當場遭一輛砂石車輾壓，阿嬤傷重不治，肇事駕駛依過失致死罪送辦。

高雄市政府警察局湖內分局交通組長許晉瑋今天說明，楊姓阿嬤昨天下午2時50分騎車從中正路422巷騎出來時，遭39歲陳姓男子駕駛的砂石車撞上輾壓，阿嬤連人帶車被捲入砂石車輪下，經送醫仍宣告不治，雙方酒測值為0，陳男訊後被依過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。

警方調閱監視器畫面顯示，巷口原本有一名機車騎士在等候車潮經過，但阿嬤疑未確認對向車道是否有車輛經過，從巷口出來後就直直穿越路口，並在對向車道遭直行砂石車輾過。

湖內分局初步研判，肇事原因是支線道車未禮讓幹道車先行與車輛行經無號誌路口未減速慢行，經施以酒精測試，雙方駕駛人酒測值皆為0，相關跡證後續將送交通大隊進行事故分析研判。

湖內分局也呼籲，交通事故輕則車損人傷，重則車毀人亡，支線道車輛行經路口時，應禮讓幹道車先行，穿越路口也應注意四方來車，待安全後再通過，而駕駛車輛行經路口之際應減速慢行，才能確保自身及他人用路安全。

阿嬤 砂石 事故

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