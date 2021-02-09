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婦人隱姓埋名在苗栗獨居20年 客死異鄉子女不認

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一名年約60歲的婦人去年底被救護車送到衛福部苗栗醫院急診，但她不肯透露真實姓名，且拒絕進一步治療，住院約多天後病故，臨終前幾天才告知醫護人員她的身分，院方透過各單位協助查證，確認她是從雲林來的57歲鄭姓女子，離家後在苗栗縣銅鑼鄉隱姓埋名獨自生活20多年，如今卻客死異鄉；院內社工多方努力找到婦人子女並完成後事，春節前協助婦人實現「返家」的心願。

苗栗醫院社工室主任徐慧琪表示，這名女性病患去年12月中旬由救護車送至苗醫急診室，但她到院時身上沒有任何證件，陪同送醫的房東說她已好幾天不吃不喝，癱軟在租屋處地板上，卻抗拒就醫，因擔心她的健康，透過多人幫忙將她送醫。

社工人員介入關懷，但婦人自稱姓陳，院方根據她報的身分證字號查證，連絡上陳姓女子本人，發現她平安無事在南部，但曾遺失身分證，可能因此被生病的婦人知悉冒用；房東對婦人隱瞞身分與大家相處這麼多年，也十分驚訝；社工多次與她溝通，但婦人含淚握著社工的手透露因家庭破碎離家，雖有子女，但自覺愧對家人，不願生病才認親並拖累子女，要求社工不要再追問。

婦人獨自在銅鑼鄉租屋生活20多年，平日在餐飲店打工，手機與機車都用他人名義申請購買，沒有勞健保，也找不到任何身分證件；婦人隱姓埋名讓人困惑，但院方仍持續照顧她的健康。

但她住院後拒絕治療，健康每況愈下且無求生意志，護理師及社工詢問她後事如何安排時，婦人思考了2天後終於說出身分，希望死後由子女接回安葬，院方再次透過警方協助，查出婦人是設籍雲林的57歲鄭姓女子 ，育有1子1女。

院方準備幫她申辦身分證並聯繫子女，但婦人子女告知社工，祖父母、父親都已去世，母親在他們讀幼稚園時離家，且20多年未見，並無探視意願。

婦人有腎臟等多項疾病，年初在院內病故，醫院再次通知婦人子女認領遺體，但子女稱已無法辨識母親容貌，婦人的兄弟姊妹也沒意願前來。

婦人遺體認領出現困擾，院方函請檢方協助，由苗栗警分局銅鑼分駐所、雲林縣斗六戶政事務所等單位協助確認身分，並由檢方開立死亡證明及通知子女處理，最後經禮儀社幫忙後事及費用，終於在春節前讓婦人落葉歸根。

社工員羅愛暘說，春節前能結合大家力量共同幫鄭女士完成生前未能完成的事，實現她回家遺願，大家都感覺很有意義，將會繼續努力為弱勢病患服務。

鄭姓女子隱姓埋名在苗栗銅鑼生活20多年，年初客死異鄉，衛福部苗栗醫院幫助她完成「返家」的遺願。記者胡蓬生／攝影
鄭姓女子隱姓埋名在苗栗銅鑼生活20多年，年初客死異鄉，衛福部苗栗醫院幫助她完成「返家」的遺願。記者胡蓬生／攝影

社工 身分證 春節

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