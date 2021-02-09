快訊

趙少康具總統相？遠見調查：真正的人氣政治明星是他

微胖的人比瘦子更長壽？BMI當健康指標真的可靠嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／縱火畫面曝光！萬華慣竊一靠近 7汽機車頓成火球

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區一間文理補習班今晨發生火警，火勢燒毀6輛機車，波及1輛計程車，並導致1人不適送醫，警方在火勢撲滅後發現1瓶用來裝汽油的空瓶，現已鎖定1名年約40歲的涉案男子，積極追查當中。

台北市消防局表示，今晨4時許接獲民眾報案，指萬華區民和街發生火警，故派出7輛消防車、25名消防員前往撲救，發現現場停放路邊的6輛機車、1輛腳踏車及1輛計程車車頭遭到火燒，一旁民宅1、2樓外牆皆受到波及。

警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢，但因火勢從1樓延燒至2樓，有1名男性住戶因吸入濃煙導致身體不適，救護人員將其送醫治療。

警方表示，員警獲報到場後，發現1瓶用來裝汽油的空瓶，經擴大調閱周遭監視器畫面，現已鎖定1名男子涉案，正積極追緝當中，全案將朝縱火罪方向偵辦。

據現場監視器畫面顯示，當時1名男子徒步靠近案發地，持罐將汽油澆在機車上，放火後立刻逃離現場，不久消防人員就到場滅火。

據悉，年約40歲的涉案男子住在萬華區，先前就曾涉多起竊盜案，是轄區治安顧慮人口，今晨犯下縱火案，遭火勢波及的住戶及補習班負責人皆表示不認識縱火男子，其犯案動機仍未明。

警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢。記者李隆揆／攝影

縱火 計程車 監視器

延伸閱讀

影／台中大叔開車闖紅燈 撞機車成火球女騎士命危

萬華補習班凌晨起火6機車全毀1人送醫疑人為縱火

萬華卡拉OK店爆喋血！男遭4煞圍毆 雙手遭砍急送醫

陳姓遊民酒後被燒傷不治 涉案周女說因這個原因才縱火

相關新聞

抓到了！萬華縱火嫌落跑7小時 夾娃娃機店外悠哉抽菸

台北市萬華區一間補習班前今晨發生火警，導致1人身體不適送醫、7輛汽機車被燒毀，所幸警消迅速滅火未釀傷亡。警方調查，39歲...

影／硬要擠同一停車格！女駕駛喬重機重砸地板 網怒：水準真低

網路上近期流傳一支影片，內容是路邊監視器畫面拍到一名女駕駛疑似找不到停車格，竟然想硬塞進一個已經停放重機的位置，女子下車...

母女找無照按摩整復 控喝青草茶癱軟險遭狼爪

南投市一名許姓男子遭控當密醫為人按摩、整復，一對母女給許男整復時喝下青草茶卻癱軟暈眩，最後報案就醫才離開，懷疑險遭狼爪，...

感人又心酸...嘉義翁思念亡妻 南下高雄徹夜守候靈骨塔

來自嘉義的陳姓老翁，因思念安葬在高雄鳥松區的妻子，數次獨自南下高雄殯儀館陪伴，前天凌晨時他遇上高雄三民二警分局巡邏警員，...

阿公不捨孫女遭性騷霸凌 高雄教育局：已罰學校24萬

高雄市教育產業工會今天發文指出，鳳山一名高職女生霸凌案引起社會譁然，高雄市長陳其邁和教育局火速下令懲處，記該校校長一大過...

影／辦車貸起糾紛談判遭毆打 警快打圍捕開一槍逮3嫌

許男代辦車貸起糾紛，今天相約談判遭謝男等3人毆打，中和警方獲報出動快打部隊攔截圍捕，謝男等人駕車逃跑企圖衝撞警方，員警鶾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。