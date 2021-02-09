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影／縱火畫面曝光！萬華慣竊一靠近 7汽機車頓成火球
台北市萬華區一間文理補習班今晨發生火警，火勢燒毀6輛機車，波及1輛計程車，並導致1人不適送醫，警方在火勢撲滅後發現1瓶用來裝汽油的空瓶，現已鎖定1名年約40歲的涉案男子，積極追查當中。
台北市消防局表示，今晨4時許接獲民眾報案，指萬華區民和街發生火警，故派出7輛消防車、25名消防員前往撲救，發現現場停放路邊的6輛機車、1輛腳踏車及1輛計程車車頭遭到火燒，一旁民宅1、2樓外牆皆受到波及。
警消到場緊急疏散38人後，不到10分鐘就撲滅火勢，但因火勢從1樓延燒至2樓，有1名男性住戶因吸入濃煙導致身體不適，救護人員將其送醫治療。
警方表示，員警獲報到場後，發現1瓶用來裝汽油的空瓶，經擴大調閱周遭監視器畫面，現已鎖定1名男子涉案，正積極追緝當中，全案將朝縱火罪方向偵辦。
據現場監視器畫面顯示，當時1名男子徒步靠近案發地，持罐將汽油澆在機車上，放火後立刻逃離現場，不久消防人員就到場滅火。
據悉，年約40歲的涉案男子住在萬華區，先前就曾涉多起竊盜案，是轄區治安顧慮人口，今晨犯下縱火案，遭火勢波及的住戶及補習班負責人皆表示不認識縱火男子，其犯案動機仍未明。
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