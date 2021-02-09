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台南青年隨機按門鈴「借錢」 人心惶惶警跨區逮人
台南近期1名男子出沒在新營、柳營、善化及官田區等地，隨機按住家門鈴向住戶借款，疑似詐騙行為，台南警方清查確有民眾受騙，今天上午在台南市東區拘提齊姓犯嫌(36歲），目前已有5件受害案件，將陸續擴大清查辦理，警詢後依違反刑法詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。
警方表示，近期在台南新營、柳營、善化及官田區等地區性網路社群反映，有同一名不明男子出沒在上述區域，以相同手法，隨機按住家門鈴，佯稱為附近鄰居，表示自用機車故障，因經濟狀況不佳，急需借錢修理驅車北上，向民眾借款行騙，如遇住戶質疑，再藉口趁機離開。
民眾在社群網路上爭相走告互相提醒，警方也陸續接獲民眾反映，南警團隊獲報後至為重視，因是跨區行騙，台南市警察局長方仰寧指示刑事警察大隊、新營分局、善化分局及麻豆分局全力投入偵辦，發揮團隊精神，整合相關情資，報請台南地檢署檢察官指揮，今天上午在台南市東區拘提齊姓犯嫌到案。
據指出，齊姓男子獨自住在東區，平日無業先有類似的前科，向民眾詐騙金錢花用，目前得知他有得手兩件每次約詐騙金額約1500元，有些被害人認為金額不多就沒有報案。
警方呼籲，春節年假期間，相當重視與民眾生活息息相關的事件，對於此類影響民心安定之案件，警察機關必會盡全力剷除不法，以安民心，讓民眾過個好年，同時呼籲民眾如有遭到類此詐騙手法，請盡速向警察機關報案。
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