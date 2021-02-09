台中市弱勢母子家中沒水沒廁所 警民合力打掃裝馬桶

過年已近，台中市大安區有一弱勢家庭，母親身體差，長子是精神障礙者，全家靠次子微薄薪水，屋內至今沒水和廁所可用，警方查訪得知後，昨天和民間企業一起幫這家人大掃除，請人幫忙安裝廁所和馬桶，請這位母親試坐馬桶後，她開心笑了，不斷道謝。

大甲警方最近協助發放愛心物資時，發現60歲陳婦身體狀況不好，長年沒有工作，育有2子，長子為精障人士，僅依靠次子微薄的薪水，住在狹窄的平房裡，屋外總有濃到散不去的異味，一問才知，幾年下來全家人都過著沒水及沒廁所的日子，要解決三急，需借公廁，但也有來不及的時候，為了解決老人家的如廁問題，大甲分局大安分駐所長呂淑怡和在地熱心公益的企業，趕在年節前帶著水電工及裝置馬桶的師傅來協助安裝馬桶；除了裝修師傳的付出，志工和所長也幫陳家重新整理。

馬桶安裝好後，所長呂淑怡請陳婦試坐，看她臉上展現出溫馨的笑容，呂淑怡說自己心裡也溫暖起來；呂淑怡也請餐廳陳老闆提供餐卷讓陳婦使用，鄰居看到向警方說：「因為有你們的幫助，她今年終於可以身心安頓過好年。」

大安所長呂淑怡訪查發現轄區弱勢家庭情形後，與在地熱心公益的「阿聰師、甲上、聯引、詠証、真禾實業」等企業聯合舉辦慈善救濟活動，由大甲警分局長李建興帶領民防、志工團隊等至弱勢家庭發放紅包、阿聰師名產及白米等民生物資，讓弱勢家庭及獨居長者備感溫暖，同時宣導防詐騙、防竊、交通安全等觀念，衷心期盼居民能夠有個溫馨及平安的新年。