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台中市弱勢母子家中沒水沒廁所 警民合力打掃裝馬桶

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

過年已近，台中市大安區有一弱勢家庭，母親身體差，長子是精神障礙者，全家靠次子微薄薪水，屋內至今沒水和廁所可用，警方查訪得知後，昨天和民間企業一起幫這家人大掃除，請人幫忙安裝廁所和馬桶，請這位母親試坐馬桶後，她開心笑了，不斷道謝。

大甲警方最近協助發放愛心物資時，發現60歲陳婦身體狀況不好，長年沒有工作，育有2子，長子為精障人士，僅依靠次子微薄的薪水，住在狹窄的平房裡，屋外總有濃到散不去的異味，一問才知，幾年下來全家人都過著沒水及沒廁所的日子，要解決三急，需借公廁，但也有來不及的時候，為了解決老人家的如廁問題，大甲分局大安分駐所長呂淑怡和在地熱心公益的企業，趕在年節前帶著水電工及裝置馬桶的師傅來協助安裝馬桶；除了裝修師傳的付出，志工和所長也幫陳家重新整理。

馬桶安裝好後，所長呂淑怡請陳婦試坐，看她臉上展現出溫馨的笑容，呂淑怡說自己心裡也溫暖起來；呂淑怡也請餐廳陳老闆提供餐卷讓陳婦使用，鄰居看到向警方說：「因為有你們的幫助，她今年終於可以身心安頓過好年。」

大安所長呂淑怡訪查發現轄區弱勢家庭情形後，與在地熱心公益的「阿聰師、甲上、聯引、詠証、真禾實業」等企業聯合舉辦慈善救濟活動，由大甲警分局長李建興帶領民防、志工團隊等至弱勢家庭發放紅包、阿聰師名產及白米等民生物資，讓弱勢家庭及獨居長者備感溫暖，同時宣導防詐騙、防竊、交通安全等觀念，衷心期盼居民能夠有個溫馨及平安的新年。

大甲警分局長李建興表示，「視民如親」是警察秉持為民服務的熱情，彰顯助人最樂的精神，春節將近，警察結合地方愛心人士適時為民伸出援手，除了讓民眾感受到台中市是一個「溫馨、安全、友善」的城市，也建立警察親民便民與愛民的良好形象。

台中大甲警分局員警和民間企業，合力幫弱勢家庭打掃屋內外，並安裝馬桶。圖／警方提供
台中大甲警分局員警和民間企業，合力幫弱勢家庭打掃屋內外，並安裝馬桶。圖／警方提供
台中大甲警分局員警和民間企業，合力幫弱勢家庭打掃屋內外，並安裝馬桶。圖／警方提供
台中大甲警分局員警和民間企業，合力幫弱勢家庭打掃屋內外，並安裝馬桶。圖／警方提供
台中大甲警分局員警和民間企業，合力幫弱勢家庭打掃屋內外，並安裝馬桶。圖／警方提供
台中大甲警分局員警和民間企業，合力幫弱勢家庭打掃屋內外，並安裝馬桶。圖／警方提供

馬桶 弱勢家庭 警察

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