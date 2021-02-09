利用靈骨塔詐欺吸金3000萬 新北刑大逮5嫌
陳姓男子得知有人急需脫售手上靈骨塔位變現獲利，誘騙被害人購買相關殯葬產品，詐騙10名被害人，得手3000多萬元，新北市刑大日前循線將陳男等5人拘提到案，查扣手機、記帳本、監視器及現金100萬餘元。警詢後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
新北市刑大偵八隊今年初接獲線報，30歲陳姓男子涉嫌利用被害人急需脫售手上靈骨塔位變現獲利之心態，誘騙被害人購買相關殯葬產品，清查受害人10餘人，受騙金額多達3000萬餘元，成立專案小組報請士林地檢署檢察官王啟旭指揮偵辦，於2月3、4日持搜索票、拘票前往新北市、台中等地點將陳男等5人拘提到案，並查扣手機、記帳本、監視器及現金約100萬餘元等物證。
據了解，該犯罪集團橫行北部已久，犯罪手法都以假代售仲介靈骨塔位詐騙被害人手續費後，再謊稱遭主管機關調查為由故意拖延、或藉故提高手續費用及稅金，如發現被害人尚有現金，即再向被害人偽稱公司與知名建設公司合作，由集團成員假冒該知名建設公司業務，與被害人洽談高價收購，反覆誘騙被害人，直至掏光被害人手中積蓄。
該集團甚至慫恿被害人將名下不動產設定抵押貸款，造成被害人無端破產後，從此消失匿跡而讓被害人苦不堪言，惡劣行徑非常囂張可惡。
新北市刑大呼籲民眾，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，市民朋友務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。
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