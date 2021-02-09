85歲失智老翁理髮迷途騎20公里 白河警護送返家

台南市新營區85歲高姓老翁趁年前想要剪頭髮，前天開心騎機車前往熟識理髮店，但不明原因竟從新營騎到20公里外的白河區內角里。夜晚還騎車一直於內角派出所周邊狂繞，員警察覺有異發現是因找不到回家路失智長者，經安撫情緒及聯絡其妻子告知安全後，將老翁送回新營住處。

白河分局內角派出所長陳進堯、警員陳麒翔，是在7日晚上發現派出所前165線道路，有名老翁帶著黑色墨鏡，騎機車未開大燈，在派出所周邊附近一直繞圈圈，且多次停等於路中央險象環生。

陳進堯立即騎乘機車尾隨並安全警示攔下老翁，發現非本地人且語無倫次，老翁直稱要騎車回家，卻無法說出自身姓名及住處。

陳進堯先將老翁帶回派出所提供熱食溫水安撫情緒，透由車籍查出老翁身分，經連繫家中只有妻子且行動不便。

陳進堯評估後，為安全起見，將高姓老翁安全護送回新營住處，老翁妻子也感動再三向警致謝。鄰居表示，老翁子女都在外地工作，家中只剩兩老，都有失智傾向；續經警方與其子女聯繫，提醒其多關心注意父母生活情形及交通安全等問題，以避免類似危險狀況再次發生。