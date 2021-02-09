快訊

黎智英不得保釋繼續收押：中國官媒的司法指導棋？

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

捐物資挺醫護 桃園暖心義消送面膜及慰問品

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市義勇消防總隊第四大隊大隊長葉步煒，近日看到桃園疫情升溫後醫護人員的辛勞，號召所轄義消及防宣人員，集資購買面膜及慰問品慰勞醫護人員辛勞，感謝他們為國人守護健康第一線。

義消及防宣人員平時除自發性擔任志工，協助消防各項勤務外，因近期疫情升溫，深感醫護英雄們首當其衝的壓力，希望能以慰問品略盡微薄心力，昨天由各區義消中隊長、分隊長及防宣人員帶著雞排及飲料前往國軍桃園總醫院及聯新國際醫院替醫護人員加油打氣。

體認醫護人員需長時間穿戴防護裝備及接觸消毒液，易導致皮膚乾裂受傷，透過捐贈面膜使醫護人員能得到較好的修護及滋潤，也藉此告訴醫護人員，您們辛苦了！在費心防疫及照顧他人的同時，更別忘了好好照顧自己！

桃園市消防第四大隊大隊長戴明杉表示，防疫期間消防及醫護人員都在防疫的第一線守護著民眾，除了身心壓力及肩負責任，民眾的期許更是前進的動力。消防及義消人員仍會堅守著各自崗位，也希望以將心比心的態度，為勇敢無私的醫護人員應援，共同給全體醫護英雄們最溫暖、最堅定的支持。

桃園義消捐贈物資給醫護人員。圖／第四大隊提供
桃園義消捐贈物資給醫護人員。圖／第四大隊提供

醫護人員 疫情 面膜

延伸閱讀

鄭文燦：爭取桃園醫護優先打疫苗 將供中央名單

春節開設「防疫門診」鄭文燦：桃園醫護接種疫苗先造冊

零確診 蔡清祥赴桃園4矯正機關慰勉發加菜金

陳建仁：桃園在部桃事件處理得當 可記錄作典範

相關新聞

影／硬要擠同一停車格！女駕駛喬重機重砸地板 網怒：水準真低

網路上近期流傳一支影片，內容是路邊監視器畫面拍到一名女駕駛疑似找不到停車格，竟然想硬塞進一個已經停放重機的位置，女子下車...

影／台南六甲落羽松太紅 警方還拍片宣導免費借自行車

台巿六甲落羽松林吸引大批遊客到訪，麻豆警分局拍片介紹，沿途自林鳳營火車站起，可順路至林鳳營故事館、九品蓮花生態教育園區觀...

婦人隱姓埋名在苗栗獨居20年 客死異鄉子女不認

一名年約60歲的婦人去年底被救護車送到衛福部苗栗醫院急診，但她不肯透露真實姓名，且拒絕進一步治療，住院約多天後病故，臨終...

影/縱火畫面曝光！萬華慣竊一靠近 7汽機車頓成火球

台北市萬華區一間文理補習班今晨發生火警，火勢燒毀6輛機車，波及1輛計程車，並導致1人不適送醫，警方在火勢撲滅後發現1瓶用...

台南青年隨機按門鈴「借錢」 人心惶惶警跨區逮人

台南近期1名男子出沒在新營、柳營、善化及官田區等地，隨機按住家門鈴向住戶借款，疑似詐騙行為，台南警方清查確有民眾受騙，今...

台中市弱勢母子家中沒水沒廁所 警民合力打掃裝馬桶

過年已近，台中市大安區有一弱勢家庭，母親身體差，長子是精神障礙者，全家靠次子微薄薪水，屋內至今沒水和廁所可用，警方查訪得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。