捐物資挺醫護 桃園暖心義消送面膜及慰問品
桃園市義勇消防總隊第四大隊大隊長葉步煒，近日看到桃園疫情升溫後醫護人員的辛勞，號召所轄義消及防宣人員，集資購買面膜及慰問品慰勞醫護人員辛勞，感謝他們為國人守護健康第一線。
義消及防宣人員平時除自發性擔任志工，協助消防各項勤務外，因近期疫情升溫，深感醫護英雄們首當其衝的壓力，希望能以慰問品略盡微薄心力，昨天由各區義消中隊長、分隊長及防宣人員帶著雞排及飲料前往國軍桃園總醫院及聯新國際醫院替醫護人員加油打氣。
體認醫護人員需長時間穿戴防護裝備及接觸消毒液，易導致皮膚乾裂受傷，透過捐贈面膜使醫護人員能得到較好的修護及滋潤，也藉此告訴醫護人員，您們辛苦了！在費心防疫及照顧他人的同時，更別忘了好好照顧自己！
桃園市消防第四大隊大隊長戴明杉表示，防疫期間消防及醫護人員都在防疫的第一線守護著民眾，除了身心壓力及肩負責任，民眾的期許更是前進的動力。消防及義消人員仍會堅守著各自崗位，也希望以將心比心的態度，為勇敢無私的醫護人員應援，共同給全體醫護英雄們最溫暖、最堅定的支持。
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