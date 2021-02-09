八仙塵爆傷友郭修銘寫歌演講 盼勿以貌取人

八仙塵爆傷友郭修銘對塵爆當天經過餘悸猶存，為改變社會偏見及其他傷友，創作歌曲傳達「不該以貌取人，傷者應轉化心態」，更在多次演講中訴說心路歷程，期許大眾能互相尊重。

郭修銘說，2015年6月27日是個再平常不過的週末假日，當兵休假的他，因胞弟的邀約一起參加了八仙樂園活動，在晚上活動結束時，弟弟先發現舞台有小騷動，他正要轉身離開人群時，舞台前方傳來一個氣體鋼瓶噴氣的聲音，還來不及意識過來，瞬間周圍布滿了火舌烈焰，當場深陷火海裡，現場彷彿人間煉獄，遍地哀號，慘不忍睹。

「住院兩個多星期，才得知弟弟的狀況」郭修銘說，家人後來把弟弟轉來同間醫院，他才放下心中的大石，至今心理對弟弟完全沒有責怪的意思，因為畢竟是個意外，反而看到弟弟也受傷、一起承受痛苦，內心感到很不捨。

他說，這5年多來，每一步都走得很艱辛，意外發生身陷火海的當下，曾經想放棄逃生結束生命，也曾在醫院病房的夜晚，想拔下臉上的氧氣罩，還有每次的手術、清創、取皮、植皮、換藥都覺得再也撐不下去了，即便聽到人家說「上帝為你關了一扇門，必定會為你開啟另一扇窗」，也是聽不下去。

郭修銘表示，既然每次都死不了，那就好好的活著！當你開始可以起身，可以走路，就可以去鼓勵那些正需要加油的其他傷友，把自身嘗試過的經驗和他們分享，讓傷友們可以更快走出傷痛。

他指出，小時候喜歡唱歌，因故沒有繼續，八仙塵爆受傷後，多次看到八仙相關新聞底下的留言，幾乎都是負面、偏激言論，他沒辦法每則留言都去回覆，靈機一動，把所有想要跟網友說的話寫成「BUT SAY」饒舌歌，直接貼在留言區，想讓網友知道，其實跟他們想的不太一樣。

後來又創作了「反而FIRE」，這首歌主要是想要寫給傷友，很多時候真的無法改變別人的行為或言論，但能做的是轉化自己的想法和心態，也希望聽眾可以不要以貌取人，彼此互相尊重。

郭修銘說，現在仍持續創作，用歌曲記錄現在的生活，因為這是讓自己最開心的事，在受傷過後，他深刻體會到「明天和意外，我們不知道哪一個先來。」只有把握當下，盡情地去做喜歡的事，活出屬於自己的每一天。

赴各地演講部分，郭修銘指出，曾經他全身穿著燒燙傷治療的壓力衣坐在公車的博愛座上，被大家指指點點；走在捷運的車廂中，被小朋友回頭叫外星人。那時他發現，即便他願意接受自己了，但是這個社會卻不能接受他，所以他開始和陽光基金會合作，從校園演講中，讓大家知道燒燙傷的後續治療是怎麼一回事，把學校沒教的事，他以親身經歷訴說，告訴大家不要以貌取人，也呼籲重視生命。

郭修銘表示，在一場國中演講結束時，有一名學生跑來跟他說：「我爸媽看電視新聞時曾經跟我說，去八仙樂園玩那些人都活該、愛玩，但我今天聽完你說的之後，我覺得很可怕，而且跟我爸媽說的不太一樣，我在想，爸媽應該只是不想讓我去接近那些危險的事。」

郭修銘說，聽完學生這段分享，他很感動，原來很多時候覺得只是在每場演講中，分享經歷而已，但每次聽到他們的回饋，才發現原來小看了自己。

話峰一轉，郭修銘說，其實很感謝犯罪被害人保護協會士林分會持續的關心他及其他傷友，不定期還會舉辦一些聚餐、活動。

法務部保護司長黃玉垣則說，犯罪被害人常常會自怨自艾的說「為什麼這些事情發生在我的身上」，雖然諮商心理師會去輔導他們，但只是單一個別力量，所以有時會辦餐會，外界會誤會說怎麼都在辦餐會，其實餐會是讓他們可以放鬆心情，之後彼此聊天，分享遇到不幸事件後，如何度過黑暗期，他們看起來回復正常生活，其實心靈面的掙扎及陰霾，是需要經過很漫長的修復。