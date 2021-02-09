驗屍新增電腦斷層利器 輔助探求死因

法醫研究所試辦使用電腦斷層掃描輔助相驗解剖，組長許倬憲說，已成功輔助檢察官探求死因真相，甚至能發現潛在的犯罪，大幅提升司法相驗品質。

法務部法醫研究所法醫病理組長許倬憲指出，透過醫學影像協助相驗解剖為法醫學的科技領域，特色是結合3D立體影像重組技術，提供法醫、檢察官找到真正死因。電腦斷層掃描（Computed Tomography，簡稱CT）作為研判死因的依據。

法醫研究所北區法醫解剖室（三軍總醫院內）從去年8月起試辦CT協助相驗解剖計畫，依據偵查需要，接受台北、士林、新北等地檢署的申請，遺體於解剖前執行CT掃描，至今年1月中旬止共執行掃描6案。

許倬憲說，有個案例為遭人虐打，四肢外表有嚴重瘀傷，但相驗時外表未發現致命傷，CT掃描後則可發現四肢多處骨折、腫脹及懷疑體內大量出血；另一槍擊案件，於相驗時外表僅見子彈射入口，無射出口，難以測量射擊角度，利用CT掃描可發現子彈體內造成大量出血及骨折，並可藉由子彈造成體內的損傷情況，去推斷彈道路徑等。

他說，國內缺乏人體死後影像的判讀經驗，且國內因尊重民情，家屬大多不願意解剖，第一線法醫人員相驗時，僅以肉眼檢視遺體外表，便決定死亡原因，常以「心肺衰竭」發給相驗屍體證明書，不僅影響公共衛生死因統計，也有可能漏失掉潛在犯罪。

許倬憲說，在台灣解剖率約7%，國外則是40%，意味著在第一線相驗的時候，有很多遺體都沒有透過解剖就發交給家屬，他憂心的是，這些未解剖遺體，實際內部器官的變化沒經過電腦斷層掃描（CT）留下紀錄，有可能會把一些有問題的案件給遺漏掉了；如果相驗時都有透過CT探索體內資訊，就可以把這些問題案件給撈回來。

CT掃描流程部分，許倬憲指出，當天放射師、放射診斷專科醫師及CT維修工程師都在現場準備，當死者遺體運送抵達後，立即執行CT掃描；掃描後由放射診斷專科醫師初步判讀，並立即提供相關影像判讀資訊給解剖法醫參考。

他說，CT掃描安排於解剖前2小時進行，並於掃描結束後進行遺體解剖確認；放射診斷專科醫師在事後撰寫判讀報告，供解剖法醫撰寫鑑定報告書時參考。

為藉助醫學影像學協助相驗解剖，法醫研究所進行CT協助相驗解剖試辦計畫，以規劃實務可執行運作流程及判讀報告格式，就人體死後CT影像的表現，再與實際解剖結果間做相關性探討，後續期望能推展至每個相驗案件時均使用CT。

許倬憲指出，法醫研究所將繼續這個試辦計畫，並且積極尋求與醫學中心法醫單位合作機會，以利用更高規格的CT為死者掃描，獲得更細緻的影像，甚至可建立3D立體影像重組圖像，也期許掃描速度加快在30分鐘內完成，提升法醫鑑定效能。