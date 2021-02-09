遲到30年的團圓 法醫所助無名屍找到回家路

法醫研究所冰存無名屍DNA共3300件，組長林俊彥說，案件背後都是令人鼻酸的故事，許多無名屍是社會邊緣人、經濟弱勢者，小組成員「積陰德」戮力不懈，助無名屍找到回家路。

法務部法醫研究所血清證物組長林俊彥指出，無名屍DNA統計資料原本是法務部調查局於民國86年開始建立，到了98年由法醫研究所統籌全國無名屍DNA資料，目前共計約3300件無名屍，之前已幫2000多件的無名屍找到回家路。

被問到印象深刻的案件，林俊彥說，「遲到30年的團圓」，人生有多少個30年可以等待？民國79年間，萬華李姓老翁的妻子離家後，便音訊全無，經過15年，在94年間，在台北縣警察局（現改制為新北巿警察局）吳姓警官的幫助下，發現新店溪畔一具無名女屍很可能就是老翁的妻子，但陰錯陽差，DNA比對失敗，且遺骸因檢體嚴重裂解，無法萃取出DNA。

他說，老翁107年請求地檢署重新鑑驗，法醫所使用最新DNA萃取技術，終於萃取出DNA，但顯示無名屍是男性，將訊息通知地檢署，經地檢署細查發現，原來當初無名屍收埋時，與另一具無名屍檢體錯置；釐清無名屍檢體後，108年重新開棺驗屍，並將無名屍檢體送鑑驗，經鑑識人員努力下，終於鑑定成功，這名無名屍就是李姓老翁苦尋30年的妻子，終於讓老翁與妻子「團圓」，了卻8旬老翁一生的心願。

最新案例是「永不放棄尋找失蹤22年的母親」，林俊彥表示，黃姓家屬的母親因精神異常，於88年走失後，便失去聯繫，黃姓家屬20年來，上山下海，走訪各地找尋母親下落，仍遍尋不著，就在苦無對策時，突然接到基隆市警察局許姓警官電話，許姓警官熱心主動協助家屬比對可能的安置人口資料，並建議可以採集家屬檢體送至法醫所比對看看。

經家屬同意，許姓警官採集2名黃姓家屬檢體送到法醫所，經比對後，發現與新北市警察局於103年將轄內41名安置人口DNA資料送到法醫所建檔的其中一筆有親緣關係，也就是說一名女遊民就是黃姓家屬苦尋22年的母親，雖然女遊民已於108年往生，但總是讓家屬知道母親最後去處，「生者安心，死者安息」，家屬不再尋找與煎熬，讓往生者順利落葉歸根。

無名屍累積件數有機會越來越少嗎？林俊彥表示，應該只會越來越多，因為每年持續有無名屍出現無法判別身分，而會成為無名屍的原因很多，例如失蹤者、沒有家人來認領，或者是刑案被殺害者，都有可能成為無名屍。

他說，民眾如果懷疑失蹤的家人已經死亡，可以到法醫所來申請比對DNA，也可以就近到轄區警察局或是地檢署申請，經採取民眾DNA檢體送到法醫所，法醫所會儘速比對，讓無名屍能早點回家跟家人團圓。

林俊彥說，做這項工作已經10幾年，每一件無名屍案件的背後，都有一段令人鼻酸且感觸良多的故事，許多無名屍更是社會邊緣人、經濟弱勢或是生活艱苦者，因此組內成員都秉持「積陰德」心態努力不懈，幫助這些無名屍找到回家路。