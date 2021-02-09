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永安大橋匝道4選1 酒駕男選擇撞橋頭釀成火燒車

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市跨越二重疏洪道的永安大橋五股端，今天凌晨發生1輛賓士轎車自撞匝道分流護欄起火燃燒事故，51歲戴姓駕駛多處骨折獲救送醫，幸無生命危險，但酒測值高達每公升0.5毫克，將依公共危險罪嫌函送法辦。

永安大橋五股端下橋處共有4線匝道，分別通往台64線八里方向、新店方向、國道一號、下橋到五股市區道路，即便駕駛人清醒沒有飲酒，如果車速過快加上路況不熟，瞬間決定四選一，也很容易選錯或撞上匝道分流護欄。

凌晨這起車禍發生在4時許，黑色賓士轎車撞擊之後起火燃燒，路過車輛趕緊協助救人、報案，消防隊趕抵撲滅火勢，救護車並將戴姓男駕駛送到淡水馬偕醫院救治，肋骨斷裂、右腳踝骨折，但呼氣酒測值高達0.5毫克，已觸犯刑法公共危險罪。

火勢撲滅後，賓士轎車已嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
火勢撲滅後，賓士轎車已嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道分流護欄起火燃燒，消防隊正在滅火。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道分流護欄起火燃燒，消防隊正在滅火。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道分流護欄起火燃燒，消防隊正在滅火。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車自撞匝道分流護欄起火燃燒，消防隊正在滅火。記者林昭彰／翻攝
火勢撲滅後，賓士轎車已嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
火勢撲滅後，賓士轎車已嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝

骨折 酒測

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