屏東專勤隊協力破獲非法人力仲介 多達86名失聯移工

移民署南區事務大隊科技偵查隊、屏東縣專勤隊，去年破獲以林姓男子（57歲）為首的非法人力仲介集團，查緝單位耗時近2個月調查，發現林男利用印尼及配偶與在台同鄉聯繫，非法仲介失聯移工多達86人，人力流向還散播在其他縣市。去年一舉將林男查獲並移送，今年一月偵結，南投地檢署將他依違反就業服務法起訴。

調查發現，林男利用印尼籍配偶與在台印尼移工聯繫，藉此非法仲介印尼籍女性失聯移工，媒介人數多達86人，且工作地點遍及苗栗、台中、南投、彰化、嘉義及高雄、屏東等地。

移民署南區事務大隊科技偵查隊及屏東縣專勤隊聯手偵辦，從去年5月展開調查，透過科技偵查技術擷取電磁分析資料，陸續在苗栗、台中、南投等地查獲由林男非法仲介的失聯移工，並在7月循線逮捕林男。

調查單位，歷時2個月的時間，在去年7月循線逮捕林男並依法起訴，在今年1月偵結，南投地檢署將林依違反就業服務法起訴。另外，其餘雇用非法移工的雇主，也被依違反就業服務法裁罰。