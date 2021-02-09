屏東專勤隊協力破獲非法人力仲介 多達86名失聯移工
移民署南區事務大隊科技偵查隊、屏東縣專勤隊，去年破獲以林姓男子（57歲）為首的非法人力仲介集團，查緝單位耗時近2個月調查，發現林男利用印尼及配偶與在台同鄉聯繫，非法仲介失聯移工多達86人，人力流向還散播在其他縣市。去年一舉將林男查獲並移送，今年一月偵結，南投地檢署將他依違反就業服務法起訴。
調查發現，林男利用印尼籍配偶與在台印尼移工聯繫，藉此非法仲介印尼籍女性失聯移工，媒介人數多達86人，且工作地點遍及苗栗、台中、南投、彰化、嘉義及高雄、屏東等地。
移民署南區事務大隊科技偵查隊及屏東縣專勤隊聯手偵辦，從去年5月展開調查，透過科技偵查技術擷取電磁分析資料，陸續在苗栗、台中、南投等地查獲由林男非法仲介的失聯移工，並在7月循線逮捕林男。
調查單位，歷時2個月的時間，在去年7月循線逮捕林男並依法起訴，在今年1月偵結，南投地檢署將林依違反就業服務法起訴。另外，其餘雇用非法移工的雇主，也被依違反就業服務法裁罰。
屏東縣專勤隊表示，未經許可非法聘僱外國人，已妨礙國人就業機會及勞動條件，除了面臨15萬元以上，75萬元以下罰鍰外，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，為保障國人就業機會，籲請民眾不要聘僱、仲介非法移工。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言