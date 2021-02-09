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影／台中大叔開車闖紅燈 撞機車成火球女騎士命危

聯合報 / 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市謝姓男子昨天深夜11時許，開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，當時綠燈直行的朱姓女子閃避不及，兩車碰撞後，朱女的機車成火球，朱女傷勢嚴重，被送往中國醫藥大學附設醫院治療，目前仍在加護病房，尚未脫險，警方初步調查，謝無酒精濃度，調閱路口監視器後，發現是謝闖紅燈才釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，謝姓男子（46歲）昨天深夜11時許，開車沿東區十甲路由北往南直行，另外朱姓女子(20歲）則騎車載王姓女子（18歲）沿東區十甲東路由西往東方向直行，雙方行經十甲路、十甲東路口時，謝闖紅燈，雙方發生碰撞後，朱女機車在碰撞後瞬間變成一團火球，附近居民聽到巨大撞擊聲，連忙外出察看，發現機車起火，也拿滅火器幫忙救火。

警、消獲報到場時，朱女傷勢嚴重，被送往中國醫藥大學附設醫院急救，而王姓女子則是手腳擦挫傷，無生命危險，朱女目前仍在中國醫藥大學附設醫院開刀急救，尚未脫險。

中國醫藥大學附設醫院表示，傷者有顱內出血的狀況，經緊急開刀搶救後，仍在加護病房觀察，仍有生命危險。

台中市第三警分局交通分隊調查，謝姓男子無酒精濃度，調閱路口監視器後，判斷為闖紅燈釀禍，詳細的事故原因，有待後續調查釐清。

台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供
台中市謝姓男子昨天深夜開車行經東區十甲路、十甲東路時闖紅燈，與騎車的朱姓女子發生碰撞，朱女機車成火球，朱女傷勢嚴重，仍在加護病房急救中。圖／讀者提供

中國醫藥大學 東區 監視器

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