防疫拜年 清水警分局長和警友主任拍攝賀歲短片拜年

警察也拍賀歲片，台中市清水警分局長張啟祥和警友辦事處主任蔡長霖拍攝賀歲片，向清水分局員警拜年，不需到各派出所逐一拜年，可達慰勤和防疫目的。

農曆春節將近，清水警分局各警、民力正展開加強重要節日安全維護工作，清水警友辦事處為慰問員警終年辛勞，並感謝員警對於轄區治、交安工作的貢獻，清水警友辦事處主任蔡長霖親自到清水警分局慰問，由分局長張啓祥率分局幹部代表接受；由於疫情關係，避免群聚，分局長張啓祥及副分局長禇候傑、陳春安暨清水警辦事處主任蔡長霖、秘長書吳建德及幹事王經國等人，拍攝賀歲影片向分局內、外勤員警拜年。

清水警友辦事處主任蔡長霖表示，員警平日維護治安、交通，為民服務等工作不遺餘力，對春節期間堅守崗位，犧牲與家人團聚時間表達敬意與感謝，也祝福警察新春愉快、身體健康，牛年行大運，清水警友辦事處團隊將秉持服務精神全力支持清水警方，作為員警最堅強的後盾。

清水警分局長張啓祥表示，感謝全體警察春節期間不辭辛勞的付出，讓轄區治、交安工作順暢，因疫情及勤務無法一一向分局員警表達感謝及拜年，因此與二名副分局長及警友辦事處蔡主任等人拍攝賀歲影片，運用現代臉書及LINE等方式傳達，讓每位員警能接到祝福。