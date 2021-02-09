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防疫拜年 清水警分局長和警友主任拍攝賀歲短片拜年

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

警察也拍賀歲片，台中市清水警分局長張啟祥和警友辦事處主任蔡長霖拍攝賀歲片，向清水分局員警拜年，不需到各派出所逐一拜年，可達慰勤和防疫目的。

農曆春節將近，清水警分局各警、民力正展開加強重要節日安全維護工作，清水警友辦事處為慰問員警終年辛勞，並感謝員警對於轄區治、交安工作的貢獻，清水警友辦事處主任蔡長霖親自到清水警分局慰問，由分局長張啓祥率分局幹部代表接受；由於疫情關係，避免群聚，分局長張啓祥及副分局長禇候傑、陳春安暨清水警辦事處主任蔡長霖、秘長書吳建德及幹事王經國等人，拍攝賀歲影片向分局內、外勤員警拜年。

清水警友辦事處主任蔡長霖表示，員警平日維護治安、交通，為民服務等工作不遺餘力，對春節期間堅守崗位，犧牲與家人團聚時間表達敬意與感謝，也祝福警察新春愉快、身體健康，牛年行大運，清水警友辦事處團隊將秉持服務精神全力支持清水警方，作為員警最堅強的後盾。

清水警分局長張啓祥表示，感謝全體警察春節期間不辭辛勞的付出，讓轄區治、交安工作順暢，因疫情及勤務無法一一向分局員警表達感謝及拜年，因此與二名副分局長及警友辦事處蔡主任等人拍攝賀歲影片，運用現代臉書及LINE等方式傳達，讓每位員警能接到祝福。

警方表示，期15天的「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為主軸，結合義警、民防、守望相助隊等相關單位的力量，盡力把春節期間治安、交通及為民服務工作做好，張啟祥提醒民眾，過年期間如有提領大量現金，可向警察機關申請護鈔服務；舉家外出遠遊也能申請設置巡邏箱，警方將加強防竊巡邏守望，清水警分局將同心協力要民眾平安過好年。

台中市清水警分局長和警友辦事處主任等人，拍攝賀歲片向員警拜年。圖／警方提供
台中市清水警分局長和警友辦事處主任等人，拍攝賀歲片向員警拜年。圖／警方提供

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