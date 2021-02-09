食蟹獴、麝香貓愛來偷吃 農家設陷阱捕4隻被法辦

新北市政府動保處獲報雙溪山區一處農地，疑有飼養保育類台灣山鷓鴣，日前會同警方前往查緝，在農地查獲保育類野生動物食蟹獴1隻及麝香貓3隻，依違反野生動物保育法將全數沒入，飼主沈姓男子也送辦。沈男表示，農地開放式飼養許多家禽，因食蟹獴與麝香貓危害家禽，前來捕食，造成經濟損失，便設置陷阱捕捉，約飼養2到3個月。

新北市動保處今天表示，民眾通報在雙溪區一處農地，有人非法飼養保育類台灣山鷓鴣，動保處在1月28日派員會同保七刑事警察大隊前往，現場出示搜索票進入農地，在沈男住家發現飼養保育類野生動物食蟹獴1隻及麝香貓3隻，並無台灣山鷓鴣。

沈男說，農地開放式飼養許多家禽，因食蟹獴與麝香貓危害家禽，會前來捕食，造成經濟損失，便設置陷阱捕捉，約飼養2到3個月，並不是故意捕捉。沈男涉及野生動物保育法第18條非法獵捕保育類野生動物，由保七刑事警察大隊偵辦。

動保處指出，麝香貓及食蟹獴分別屬二級及三級保育類野生動物，麝香貓分布於台灣全島平地至海拔1000公尺左右之山區。食蟹獴因喜食螃蟹而得名，常出沒於平地至中海拔溪流附近，為溪流水域指標之一，有時會出現在淺山或都會區邊緣，造成農民作物損失。