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影／台南六甲落羽松太紅 警方還拍片宣導免費借自行車
台巿六甲落羽松林吸引大批遊客到訪，麻豆警分局拍片介紹，沿途自林鳳營火車站起，可順路至林鳳營故事館、九品蓮花生態教育園區觀光旅遊，為方便民眾深入六甲市區遊玩，麻豆分局鳳林派出所有10輛自行車，無償供遊客使用。
麻豆警方表示，遊客借用自行車狀況，除了可至六甲落羽松林遊玩外，也可深入六甲市區品嘗各項小吃及美食，返回鳳林派出所還車時，昏色已晚，沿途臨近省道台1線及市道174線，周邊道路車流量大、車速快，為保障遊客騎乘安全，將所捐贈自行車全數加裝「火金姑燈」，增加警示，讓遊客玩得盡興，也玩得安全。
警方提醒出門遊玩「安全最重要」，分局長邱顯良表示，警察支持在地觀光推動，提醒遊客享受輕旅行同時更要顧及交通安全，歡迎春節連假到六甲遊玩，警方秉持交通順暢、一路順暢、人車平安原則，讓民眾交通平安順暢，歡度春節假期。
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