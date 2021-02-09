巧合？布袋第三漁港連兩起男子墜海亡 警方全力調查中

嘉義縣布袋第三漁港深夜不平靜！繼上月6日一名男子開車失控墜海後，昨晚21時許，又傳一名洪姓男子疑似失控墜海，消防隊到場時已失去呼吸心跳吃，巧合的是兩起事件幾乎發生在同一地點，也另警方嘖嘖稱奇。

嘉義縣海巡署晚間接獲民眾報案，有名年約60歲洪姓男子，在布袋漁港岸邊釣魚時，疑似港邊積水腳踩不穩，失足墜海。

消防隊和海巡署岸巡隊到場時將洪男打撈上岸，確認失去呼吸心跳，車上沒有發現遺書跟藥物，生前也無保險紀錄。

據了解，洪男與妻子、大兒子住朴子，平時靠賣自家種植蒜頭維生，出門前僅跟家裡說要出來釣魚，言談間並無任何輕生跡象。