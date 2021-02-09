聽新聞
test
0:00 / 0:00
巧合？布袋第三漁港連兩起男子墜海亡 警方全力調查中
嘉義縣布袋第三漁港深夜不平靜！繼上月6日一名男子開車失控墜海後，昨晚21時許，又傳一名洪姓男子疑似失控墜海，消防隊到場時已失去呼吸心跳吃，巧合的是兩起事件幾乎發生在同一地點，也另警方嘖嘖稱奇。
嘉義縣海巡署晚間接獲民眾報案，有名年約60歲洪姓男子，在布袋漁港岸邊釣魚時，疑似港邊積水腳踩不穩，失足墜海。
消防隊和海巡署岸巡隊到場時將洪男打撈上岸，確認失去呼吸心跳，車上沒有發現遺書跟藥物，生前也無保險紀錄。
據了解，洪男與妻子、大兒子住朴子，平時靠賣自家種植蒜頭維生，出門前僅跟家裡說要出來釣魚，言談間並無任何輕生跡象。
事發當下，洪男釣竿仍置於岸邊，所駕駛汽車則在身旁不到100公尺內，距離上月6號發生的墜海事發地幾乎吻合，警方目前正調閱監視器，釐清案發經過。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言