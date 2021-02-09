聽新聞
test
0:00 / 0:00

巧合？布袋第三漁港連兩起男子墜海亡 警方全力調查中

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

嘉義縣布袋第三漁港深夜不平靜！繼上月6日一名男子開車失控墜海後，昨晚21時許，又傳一名洪姓男子疑似失控墜海，消防隊到場時已失去呼吸心跳吃，巧合的是兩起事件幾乎發生在同一地點，也另警方嘖嘖稱奇。

嘉義縣海巡署晚間接獲民眾報案，有名年約60歲洪姓男子，在布袋漁港岸邊釣魚時，疑似港邊積水腳踩不穩，失足墜海。

消防隊和海巡署岸巡隊到場時將洪男打撈上岸，確認失去呼吸心跳，車上沒有發現遺書跟藥物，生前也無保險紀錄。

據了解，洪男與妻子、大兒子住朴子，平時靠賣自家種植蒜頭維生，出門前僅跟家裡說要出來釣魚，言談間並無任何輕生跡象。

事發當下，洪男釣竿仍置於岸邊，所駕駛汽車則在身旁不到100公尺內，距離上月6號發生的墜海事發地幾乎吻合，警方目前正調閱監視器，釐清案發經過。

洪姓男子墬海地點與上月6號汽車失控墜海地點幾乎吻合。記者莊祖銘／翻攝
洪姓男子墬海地點與上月6號汽車失控墜海地點幾乎吻合。記者莊祖銘／翻攝

海巡署 嘉義 監視器

延伸閱讀

布袋廢鹽灘區2隻黑面琵鷺暴斃 送驗查死因

林口發電廠旁漁港傳火警 10噸重漁船燒光

活化高雄漁港 市府規畫遊程促進觀光

布袋滯洪池光電板 遭鳥屎覆蓋

相關新聞

離奇！六旬女子獨自騎車橋下失蹤 警消出動31人救援

嘉義縣義竹鄉通往台南市鹽水區的厚生橋今天晚間9時，驚傳一名66歲吳姓女子失蹤，警消漏夜搜索，僅發現女子騎乘機車，明早將加...

巧合？布袋第三漁港連兩起男子墜海亡 警方全力調查中

嘉義縣布袋第三漁港深夜不平靜！繼上月6日一名男子開車失控墜海後，昨晚21時許，又傳一名洪姓男子疑似失控墜海，消防隊到場時...

影／千元鈔印「魔術印製廠」 男用它付檳榔攤錢有3家受害

25歲李姓男子上月15日凌晨涉持千元假鈔到高雄苓雅區某檳榔攤消費，先告知須找錢，店員走出來遞上商品及找的零錢，他就迅速駛...

通霄雕刻工廠大火 警消全力滅火中

苗栗縣通霄鎮內湖里一家雕刻工廠今天晚上9點42分突然起火，苗栗縣政府消防局據報，出動通霄、苑裡、後龍、銅鑼、西湖分隊人車...

春節將至 北市警籲慎防「假親友」電話拜年兼詐財

春節將至，除了登門拜訪外，不少民眾也習慣用電話拜年，台北市警方表示，歷年春節期間詐騙集團常結合春節拜年，以「猜猜我是誰」...

影／30萬卡地亞鑽戒包衛生紙丟了 垃圾堆中翻2小時找到

彰化縣田中鎮謝姓女子前天洗手時，用衛生紙包著卡地亞婚戒放桌上，卻被丈夫當做垃圾丟掉，緊急連絡清潔隊，到溪州焚化廠把垃圾攔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。