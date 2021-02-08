千元鈔印「魔術印製廠」 男用它付檳榔攤錢有3家受害

25歲李姓男子上月15日凌晨涉持千元假鈔到高雄苓雅區某檳榔攤消費，先告知須找錢，店員走出來遞上商品及找的零錢，他就迅速駛離，店員隨即察覺並驚呼「拿假鈔給我就跑掉！」苓雅警分局昨天逮人、搜出43張千元假鈔，另清查有兩間檳榔攤也受害，今天依行使偽造貨幣、詐欺罪送辦。

據了解，高中肄業李姓男子現為臨時工，他辯稱千元假鈔是「撿到的」，警方發現這些鈔票上都印「魔術印製廠」字樣，研判一般文具店或雜貨店就能買到，將深入追查來源，及有無其他受害商家。

警方查出，李姓男子上月15日開白色轎車去苓雅區和平一路的檳榔攤，他未下車，就在車內喊要買1包菸跟檳榔，並說要拿1000元支付，還刻意把鈔票對折再對折，折2次來掩飾。

女店員備妥找的零錢、拿商品走出去靠近轎車，放在右前座椅子上，李姓男子給千元假鈔，另又拿1包垃圾要求幫丟掉，隨即開走，此時女店員打開鈔票就看見「魔術印製廠」字樣，怒譙髒字，並告訴同事「拿假鈔給我就跑掉！」

女店員向轄區苓雅分局報案，警方從車牌追人，鎖定李姓男子身分，昨天到李的鳳山區住處拘捕他，還搜出43張千元假鈔、1包毒品咖啡包2.54公克；此外，還從報案紀錄比對發現他先前在鳳山區2間檳榔攤用相似手法作案，連同本案以用3張千元假鈔。