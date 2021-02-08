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千元鈔印「魔術印製廠」 男用它付檳榔攤錢有3家受害

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

25歲李姓男子上月15日凌晨涉持千元假鈔到高雄苓雅區某檳榔攤消費，先告知須找錢，店員走出來遞上商品及找的零錢，他就迅速駛離，店員隨即察覺並驚呼「拿假鈔給我就跑掉！」苓雅警分局昨天逮人、搜出43張千元假鈔，另清查有兩間檳榔攤也受害，今天依行使偽造貨幣、詐欺罪送辦。

據了解，高中肄業李姓男子現為臨時工，他辯稱千元假鈔是「撿到的」，警方發現這些鈔票上都印「魔術印製廠」字樣，研判一般文具店或雜貨店就能買到，將深入追查來源，及有無其他受害商家。

警方查出，李姓男子上月15日開白色轎車去苓雅區和平一路的檳榔攤，他未下車，就在車內喊要買1包菸跟檳榔，並說要拿1000元支付，還刻意把鈔票對折再對折，折2次來掩飾。

女店員備妥找的零錢、拿商品走出去靠近轎車，放在右前座椅子上，李姓男子給千元假鈔，另又拿1包垃圾要求幫丟掉，隨即開走，此時女店員打開鈔票就看見「魔術印製廠」字樣，怒譙髒字，並告訴同事「拿假鈔給我就跑掉！」

女店員向轄區苓雅分局報案，警方從車牌追人，鎖定李姓男子身分，昨天到李的鳳山區住處拘捕他，還搜出43張千元假鈔、1包毒品咖啡包2.54公克；此外，還從報案紀錄比對發現他先前在鳳山區2間檳榔攤用相似手法作案，連同本案以用3張千元假鈔。

警方指出，這些假鈔除了表面印有「魔術印製廠」字樣，用手觸摸也能明顯感受與真鈔差異。

李姓男子付的千元假鈔上面印有「魔術印製廠」字樣。記者林伯驊／翻攝
李姓男子付的千元假鈔上面印有「魔術印製廠」字樣。記者林伯驊／翻攝
李姓男子（中）辯稱千元假鈔是撿到的，但警方懷疑恐一般文具店就買得到。記者林伯驊／翻攝
李姓男子（中）辯稱千元假鈔是撿到的，但警方懷疑恐一般文具店就買得到。記者林伯驊／翻攝
李姓男子未下車消費，檳榔攤店員拿商品、找的零錢到他的車右前座。記者林伯驊／翻攝
李姓男子未下車消費，檳榔攤店員拿商品、找的零錢到他的車右前座。記者林伯驊／翻攝
李姓男子上月開白色轎車去高雄苓雅區和平一路的檳榔攤消費。
李姓男子上月開白色轎車去高雄苓雅區和平一路的檳榔攤消費。
警方搜索扣得43張千元假鈔。記者林伯驊／翻攝
警方搜索扣得43張千元假鈔。記者林伯驊／翻攝
李姓男子上月開白色轎車去檳榔攤，涉持千元假鈔付款。記者林伯驊／翻攝
李姓男子上月開白色轎車去檳榔攤，涉持千元假鈔付款。記者林伯驊／翻攝

假鈔 毒品

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