超惡「屎賊」！ 偷不到東西就在被害人屋內拉屎去霉運

嘉義縣中埔鄉蔡姓男子為慣竊，常在鄉內尋找目標、入屋行竊，如偷得太少、或偷不到東西，就會在屋內拉一坨屎，成為鄉內著名「屎賊仔」；日前蔡男犯竊盜案後又在房內拉屎，後被員警盤查逮捕，檢警訊後依侵入住宅竊盜罪移送法辦，法院各判有期徒刑9月、3月，得上訴。

判決書指出，蔡男去年7月28日下午2時許，到羅男中埔鄉住處，發現該處鑰匙未拔，即持鑰匙打開大門而侵入羅居住屋內，竊取羅所有金項鍊、銀手鍊各1條，價值約為新臺幣2萬2000元；隔日又到鄉內檳榔攤竊取香菸2包，還到文財殿偷30元發財金。

羅姓被害人向警方證稱，去年7月28日下午3時許回到住處，發現房間內床上灑滿多個紅包，又踩到一坨排泄物，意識到有人進來屋內，查看發現金項鍊及銀項鍊各1條不見，因庄內居民都知道，蔡男在他人家裡偷東西會大便，是庄裡有名慣竊，只要家裡有大便，就知道是蔡男，立即向警方報案。

「看到屎就猜到是他！」資深員警指出，接獲報案後調閱監視器，發現蔡曾到該處，30日就在嘉義縣中埔鄉和美村和睦國小前發現蔡男，立即上前詢問，蔡坦承犯行，盤查後扣得銀手鍊1條、香菸1包及文財殿發財金1枚。